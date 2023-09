Wetter in NRW: Krasse Wende nach Gewitter! Phänomen am Himmel gesichtet

Das Wetter in NRW kann sich einfach nicht entscheiden. Nach den warmen Sommertagen krachte es am Montagabend (18. September) aber so ordentlich. Mit diesem seltenen Phänomen hätte jedoch keiner gerechnet!

Sonne, Wolken, Regen und dann das Ganze wieder von vorne. Nach den sommerlich warmen Temperaturen am vergangenen Wochenende (15. bis 17. September) folgte zunächst der Wettersturz. Dunkle Gewitterwolken, Regen und grelle Blitze zierten den Himmel. Hinzu kamen starke Windböen. Auf dieses Gewitter folgte in NRW jedoch eine beeindruckende Wende mit einem seltenen Wetter-Phänomen am Himmel.

Wetter in NRW: Dieses Farbspektakel ist in Deutschland eher selten

In Oer-Erkenschwick, einer westfälischen Stadt am nördlichen Rand des Ruhrgebiets, wurde in den späten Abendstunden des 18. Septembers ein außergewöhnliches Wetter-Phänomen gesichtet. Polarlichter erhellten den Himmel und sorgten für Begeisterung.

Das spektakuläre Farbspiel lässt sich meist nur in höheren Breitengraden, nahe der Magnetpole, bestaunen. Der Grund: Polarlichter entstehen infolge einer erhöhten Sonnenaktivität, bei der starke Ladungen elektrischer Teilchen von der Sonne auf die Erde treffen und, bedingt durch das Magnetfeld, zu den Polen gelenkt werden. Die Luftteilchen, auf die sie dort treffen, werden dadurch zum Leuchten gebracht. In Deutschland lassen sich Polarlichter eher selten blicken, dennoch gibt es manchmal die Chance, welche zu beobachten und zu fotografieren.

Solch seltene Wetter-Phänomene werden oft in den sozialen Netzwerken geteilt. Auf Instagram, Facebook und Co. finden sich für diejenigen, die das Spektakel am 18. September nicht gesehen haben, zahlreiche Fotoaufnahmen, die die vielen Farben der Polarlichter abbilden.