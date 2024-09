Wetter in NRW: Jetzt kommt es richtig dicke! „Superzellen-Gefahr“

Am Wochenende zeigt sich das Wetter in weiten Teilen von NRW noch von seiner besten Seite. Zumindest, wenn einem Temperaturen um die 30 Grad nichts ausmachen.

Doch zu Beginn der Woche droht ein Wetter mit großem Gefahrenpotential in NRW. Erste Experten drehen die Warnstufe nach oben.

++ Experten warnen vor düsterer Wetter-Entwicklung – jetzt wird es richtig ernst ++

Wetter in NRW: Experte warnt vor „Superzellen“

Die Zeichen verdichten sich, dass sich die große Hitze des Wochenendes am Montag (2. September) mit einem großen Knall verabschieden könnte. Schon vorher dürfte das Wetter in NRW dem ein oder anderen zusetzen. Während viele die hochsommerlichen Temperaturen für einen Ausflug im Freien nutzen, macht die feuchtwarme Hitze anderen mächtig zu schaffen.

Noch schwüler droht es dann zu Wochenbeginn zu werden. Und die Wetter-Lage soll sich dann im Tagesverlauf in teilweise mächtigen Schauern und Gewittern entladen. Ab den Mittagsstunden drohen von Westen her teilweise kräftige Gewitter. „Auch Superzellen sind da möglich“, warnt mittlerweile Dominik Jung („wetter.net„).

Wettervorhersage für NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Sonntag: 28 bis 32 Grad, nachts 19 bis 14 Grad

Montag: 27 bis 31 Grad, nachts 18 bis 13 Grad

Dienstag: 24 bis 28 Grad, nachts 17 bis 12 Grad

Kommt der große Temperatur-Einbruch?

Unklar blieb am Wochenende weiterhin, wie sich das Wetter in NRW nach dem großen Knall zu Wochenbeginn entwickelt. Können die kalten Luftmassen die Hitze der letzten Tage dauerhaft verdrängen – oder bleibt es bei den hohen Temperaturen.

Die Wettervorhersage des Deutschen Wetterdienstes (DWD) für Dienstag deutet jedenfalls darauf hin, dass kalte und warme Luftmassen weiterhin über NRW um die Vorherrschaft kämpfen. Denn die DWD-Meteorologen rechnen auch an diesem Tag wieder mit lokal auftretenden Gewittern mit Starkregen.

Ganz so heiß wie am Sonntag soll es dann zunächst nicht mehr sein. Die DWD-Meteorologen rechnen nach aktuellem Trend dann damit, dass die Werte bis zum Wochenende wieder Richtung 30-Grad-Marke gehen. Der Sommer könnte uns also womöglich noch etwas erhalten bleiben.