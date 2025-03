Wetter-Wende in NRW steht bevor – Experte deutlich: „Alles ist möglich“

Bekanntlich macht das Wetter im April alles so, wie es will – doch offenbar wartet es damit nicht pünktlich bis zum Monatsersten. Denn laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung von „wetter.net“ dürften die letzten März-Tage bereits zu einer richtigen Achterbahnfahrt werden.

Nachdem sich das Wetter in NRW zuletzt von seiner traumhaften, fast schon frühsommerlichen Seite zeigte – mit strahlendem Sonnenschein und Temperaturen über 20 Grad – ziehen jetzt wortwörtlich dunkle Wolken auf. Was das für die nächsten Tage bedeutet? Laut Experte Jung unklar: „Alles ist möglich“!

Wetter-Wende in NRW: Schluss mit Frühsommer!

Das schöne Wetter der letzten Tage hatte beispielsweise einen Nebeneffekt: Regen gab es wenig bis gar nicht! Kurz vor Monatsende gehört der März 2025 zu den trockensten März-Monaten seit Beginn der Wetteraufzeichnungen vor 145 Jahren! Zwar könnten noch ein paar Tropfen bis Ende März folgen – aber am Niederschlagsschnitt dürfte das auch nicht mehr bedeutend viel ändern.

Das Hoch „Konstantina“ muss sich mit seinem Frühlings-Wetter verabschieden, neue Tiefausläufer ziehen aus Norden über Deutschland hinweg – und die bringen nun eben Wolken und etwas Regen. Selbst vereinzelte Gewitter im Westen der Bundesrepublik sind am Montag (24. März) nicht auszuschließen – während die Temperaturen immer noch auf angenehme 17 Grad klettern könnten.

Es wird wieder kälter

In den darauffolgenden Tagen wechseln sich Sonne und Wolken ab – es bleibt trocken bei etwa 15 Grad. Erst am Freitag und Samstag sind einzelne Regenschauer möglich, doch die sind mit Blick auf die gesamte Niederschlagsmenge im März nicht der Rede wert. Sie haben allerdings zur Folge, dass die Temperaturen in NRW übers Wochenende maximal nur noch 10 bis 11 Grad erreichen.

Heißt: Das Wetter in NRW wird wieder „März-typischer“ – die wenigen frühsommerlichen Tage zuletzt waren ein absoluter Ausreißer.