Wetter in NRW sorgt für verfrühtes Phänomen – Autofahrer müssen besonders aufpassen

Ach, ist das schön! Die grauen, nass-kalten Tage sind vorbei – mit dem März kommt endlich das Frühlings-Wetter nach NRW!

Sonne satt, ein strahlend blauer Himmel und endlich wieder durchgängig zweistellige Temperaturen. Man kann wieder mit offener Jacke oder einem Pulli aus dem Haus, vielleicht genießt man bereits die erste Kugel an der Eisdiele seines Vertrauens. Frühlingsgefühle wohin man sieht.

Doch auch in NRW gilt: Mit dem Frühlings-Wetter erwacht auch die Natur aus ihrem Winterschlaf. Pflanzen blühen auf, Tiere werden wieder aktiver – und das wirkt sich auch auf uns aus. Denn wir müssen nun ganz gehörig aufpassen.

Wetter in NRW: Jetzt wird es wieder ernst

Es ist Frühjahr für Frühjahr ein wichtiges Stichwort: Die Krötenwanderung! Wenn der Winter vorüber ist, machen sich die Kröten auf zu ihren Laichplätzen. Doch dieser Weg kann gefährlich werden. Vor allem Landstraßen entwickeln sich häufig zur Todesfalle, wenn die Kröten über den Asphalt hüpfen. Da können selbst beste Lichtverhältnisse herrschen – wer mit 100 über die Landstraße brettert, übersieht die kleinen Amphibien gerne einmal.

Und jetzt, wo bereits Anfang März milde Temperaturen zwischen 10 und 15 Grad herrschen, kraxeln die Kröten natürlich etwas früher aus ihren Winterquartieren als sonst, schreibt „Wetteronline.de“. Da gilt es nun, besonders aufmerksam auf die Straße zu achten!

Vorsicht vor der Krötenwanderung

Hier und da wurden schon Sicherheitsmaßnahmen getroffen. Das Tempolimit auf Straßen, die besonders häufig von Kröten gekreuzt werden, wurde bereits herabgesetzt. Einige Gemeinden, die sich voll und ganz dem Tierschutz verschreiben, haben einzelne Straßenabschnitte sogar nachts komplett gesperrt.

Naturschützer versuchen indessen zu verhindern, dass die Kröten überhaupt auf die Straße gelangen. Zäune am Straßenrand sollen die Kröten festhalten und in Auffangbehältern aufsammeln. Und fleißige Helfer können die Tierchen am nächsten Morgen auf die andere Seite tragen.