Wetter in NRW: „Blutregen“ im Anmarsch – Experte warnt

Der April macht zurzeit wirklich, was er will. Das Wetter in NRW ist typisch für diesen Monat: Von warmen, sonnigen Tagen über Hagel bis hin zu langen, grauen Regentagen war in den letzten Wochen wirklich alles dabei. Doch die Zeichen stehen auf Sommer. Den Prognosen zufolge wird es in den kommenden Wochen immer wärmer.

Während die Temperaturen stetig steigen und die Sonne uns in den nächsten Tagen schöne Stunden bescheren wird, gibt es auch ein Phänomen, das vor allem Autobesitzern in den letzten Wochen viel Geduld abverlangt hat: der Saharastaub.

Wetter in NRW: Saharastaub-Wolke unterwegs

„Wenn sommerliche Wärme zu uns kommt, dann ist auch der Saharastaub nicht weit“, erklärt Diplom-Meteorologe Dominik Jung. In den nächsten Tagen soll es wieder richtig staubig werden. Eine „fette Staubwolke“ zieht von Nordafrika über das Mittelmeer bis zu uns nach Deutschland. Voraussichtlich am Dienstag (30. April) geht es mal wieder richtig los. Dann wird der Himmel wieder seine für das Wetterphänomen typische milchige Färbung annehmen.

Doch nicht nur Sonne und Wärme erwarten uns, auch kräftige Gewitter und Regenschauer werden uns beim Tanz in den Mai voraussichtlich begleiten, vor allem im Westen Deutschlands. Und wir wissen ja inzwischen alle: Regen plus Saharastaub gleich Blutregen. Die Autos werden wohl wieder von einer typisch rötlichen Schicht überzogen sein.

Wer also die steigenden Temperaturen nutzen möchte, um sein Auto mal wieder gründlich zu reinigen und auf Vordermann zu bringen, sollte damit noch ein paar Tage warten, bis der Saharastaub vorüber ist.

