Wetter in NRW: Chaos zum Karneval? Experte baff – „Meine Güte!“

Endlich ist der Frühling da, aber ausgerechnet an Karneval wird das Wetter in NRW chaotisch. Bei einem Blick auf eine erste Prognose kann der Wetter-Experte Dominik Jung kaum fassen, wie rasant sich das Wetter entwickelt. In den Worten des Diplom-Meteorologen: „Ja meine Güte, da geht’s wirklich richtig rund.“

Eigentlich fiel der Februar bis jetzt tendenziell kälter aus, aber am Samstag (22. Februar) ist der Frühling endlich „angekommen“, denn die Temperaturen steigen deutlich an. Mit Temperaturen von 16 Grad wird das NRW-Wetter frühlingshaft mild und vereinzelt lässt sich auch endlich wieder die Sonne blicken.

Wetter in NRW: Temperaturen sinken erneut

Auch am Sonntag (23. Februar) zur Bundestagswahl prognostiziert Jung milde Temperaturen um die 15 Grad und viel Sonnenschein. Das ändert sich jedoch schlagartig am Montag (24. Februar), denn das Wetter in NRW wird ganz plötzlich „durchwachsen“ und man muss mit einzelnen Regenschauern rechnen. Trotzdem bleiben die Temperaturen etwa bei angenehmen 15 Grad.

Das Wetter in NRW bleibt auch am Dienstag (25. Februar) wechselhaft, denn auch wenn es trocken bleiben soll, warnt Diplom-Meteorologe Dominik Jung vor windigem Wetter. Die Temperaturen sinken leicht auf 11 Grad. Dieser Wettertrend setzt sich auch am Mittwoch (26. Februar) durch und „es wird kälter“ mit Temperaturen um die 9 Grad. Ansonsten muss man mit dichten Wolken rechnen, auch wenn die Sonne sich gelegentlich blicken lässt.

Auch die Jecken müssen sich auf wechselhaftes und stürmisches Wetter in NRW einstellen. Am Donnerstag (27. Februar), an Weiberfastnacht soll es mit Temperaturen um die 8 Grad noch gar nicht so schlecht ausfallen, aber das ändert sich dann schlagartig und das ausgerechnet am Karnevalwochenende.

Sturm-Gefahr an Karneval

Mit einem Blick auf die Prognose für Freitag (28. Februar) fragt der Wetter-Experte Dominik Jung überrascht: „Was ist denn das plötzlich?“, denn auf einmal fallen die Temperaturen auf 3 Grad. Jung warnt vor einem richtigen „April-Wetter“, denn das Wetter in NRW wird wechselhaft und windig. Laut der Prognose muss man sogar mit gelegentlichen Schneeregen und Schneeschauern rechnen.

Schlechte Nachrichten für alle, die Karneval feiern, denn dieser Wetter-Trend setzt sich das ganze Karnevalswochenende durch. Dominik Jung warnt insbesondere vor dem NRW-Wetter am Rosenmontag (3. März), denn neben einem kräftigen Schauerwetter muss man mit einem starken Wind mit Sturm-Potenzial rechnen. Ob es aber tatsächlich stürmen wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht haben die Jecken Glück und können den Rosenmontag ohne Sturm-Chaos feiern.