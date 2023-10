Wetter in NRW: Experte mit erster Winter-Prognose – „Da geht’s ordentlich rund“

„Wenn wir über den kommenden Winter reden, da geht’s ordentlich rund“, kündigt Meteorologe Dominik Jung verheißungsvoll an. Was das wohl für das Wetter in NRW bedeuten wird?

Wird es wieder einmal nass und mild werden oder erwartet uns unerwarteterweise ein weißer Winter? Eine erste Abschätzung zum Winter-Wetter in NRW ist da – und sie birgt so einige Überraschungen.

Wetter in NRW: Winterprognose ist da

Wie der Winter 2023/2024 wird, das kann man natürlich noch nicht so genau sagen. Es gibt jedoch erste Einschätzungen zu den Wintermonaten Dezember bis Februar. Demnach dürfte die Jahreszeit mal wieder wärmer ausfallen als das sogenannte neue Klima-Mittel (Durchschnittswert der Jahre 1991 bis 2020) – voraussichtlich um ein bis zwei Grad.

Vielleicht könnte die Saison auch so warm werden wie noch nie. Und für Schnee müssten wir dann auch immer weiter rauf auf den Berg. Erst ab 1.500 Metern dürfte mit Sicherheit was liegen bleiben. Ein Wintermonat verspricht aber eine kältere und weißere Aussicht.

Weiße Weihnachten?

Laut der neuesten Prognose soll es nicht ganz so herbstlich werden. Der grobe Trend wurde innerhalb der letzten Tage bereits nach unten korrigiert. Das angekündigte nasse und milde Wetter soll nämlich nur im Dezember und Januar bleiben.

So sind wir es in NRW ja schon gewohnt. Weiße Weihnachten gibt es nicht mehr. Dafür holt der Februar noch mal die Kältepeitsche raus, wenn sich viele schon auf den Frühling freuen. Dann könnte es im Gegensatz zu den Vormonaten teils sogar „normal“ kalt sein, vor allem im Norden und der Mitte Deutschlands. Dort dürfte es dann auch trockener bleiben.

In NRW sollen die Temperaturen im Vergleich zum Klima-Mittel lediglich um 0,5 Grad nach oben abweichen. Und auch bezüglich der erwartbaren Niederschläge dürfte sich der Spätwinter von seiner besten Seite zeigen. Sicher ist das allerdings längst nicht, gibt Experte Jung zu bedenken. Seinen Winterurlaub sollte man danach lieber nicht planen.