Wetter in NRW: Experte haut DIESE Aussicht aus den Socken! „Schon ’ne Menge Holz!“

Das Wetter in NRW kann sich wohl noch nicht so recht entscheiden, was es will. Während sich die ersten Frühlingsvorboten bemerkbar machen und es die Menschen bei milden Temperaturen in die nächste Eisdiele zieht, wird nur wenige Tage später bei Regen und kühlem Wind wieder der dickste Pullover aus dem Schrank hervorgeholt.

Temperaturschwankungen sind zwar besonders im März völlig normal, doch dieses Phänomen haut selbst Wetter-Experten total aus den Socken. In seiner Prognose schwingt etwas Sorge mit, als er die Wetterkarte für die kommenden Sommermonate betrachtet.

Wetter in NRW: Experte fällt vom Glauben ab

Während die Temperaturen derzeit eher weniger zu langen Spaziergängen einladen, prognostiziert Experte Dominik Jung: „Die Wärme kommt nächste Woche rasch wieder!“ Passend zu den Ostertagen schlägt das Wetter in NRW nämlich nochmal um und bei bis zu 24 Grad, erfährt auch der letzte Winterliebhaber einen ersten Anflug der Frühlingsgefühle. Bis Karfreitag (29. März) geht es aber zunächst wechselhaft weiter.

Während Regen, Graupelgewitter und kühle Luft die Gemüter dominieren, kann sich der ein oder andere wohl kaum vorstellen, dass uns das Wetter in NRW aktuell den zweitwärmsten März seit Beginn der Wetteraufzeichnungen beschert. Und dieses Phänomen scheint nicht abzureißen.

Jung prognostiziert: Von April bis Juni kommt noch einiges an Wärme auf Deutschland zu. Sowohl in der Landesmitte, als auch im Süden erwartet er ein bis zwei Grad höhere Temperaturen im Vergleich zum neuen Klimamittel der Jahre 1991 bis 2020. Doch aufgepasst! Das bedeutet konkret, dass ein bis zwei Grad entsprechend auf das Gesamtmittel des Monats obendrauf gerechnet werden, das aus allen Temperaturen über den Monat hinweg zu jeder Uhrzeit hervorgeht. „Das ist schon ’ne Menge Holz, was da berechnet wird“, klärt Jung in seinem neusten Wetter-Video auf.

Konkret: Auch in 2024 wird der Sommer wohl wieder ziemlich warm werden. Der Experte schließt nicht aus, dass auch in diesem Jahr wieder die 40-Grad-Marke geknackt werden kann. Wie sich das Wetter in NRW in den kommenden Monaten tatsächlich entwickeln wird, bleibt jedoch zunächst abzuwarten.