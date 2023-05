Wetter in NRW: Experte mit bitterer Prognose – „Jetzt werden viele schimpfen“

Hinter mir die Sintflut – das scheint im Mai die Devise vom Wetter in NRW zu sein. Das erste Mai-Wochenende steht unter einem schlechten Stern. Da helfen auch die gut gemeinten Witze von Meteorologe Dominik Jung nicht.

„Gute Nachrichten im Mai“, kündigt der an. „Der Regen, der wird endlich wärmer. Jetzt werden viele schimpfen: Was für ein schlechter Witz.“ Denn so wie es aussieht, wird der Mai richtig baden gehen, wie der Experte einschätzt. So viel zum Frühlings-Wetter in NRW.

Wetter in NRW: Experte schockiert – „Grusel-Prognose“

Der Mai gleicht mal wieder eher dem April. Erst lockt der Monat mit Temperaturen über 20 Grad und vielen Sonnenstunden. Jetzt sieht es für die nächsten Tage und Wochen aber wieder ganz anders aus. Jung kommt mit einer „Grusel-Prognose“ um die Ecke. Es wird kälter und nasser – einfach richtig ungemütlich.

Von den 20 Grad und der Sonne müssen wir uns erst einmal verabschieden. Und vereinzelt könnte auch schon wieder Bodenfrost drin sein. Frühling sieht anders aus. Das Wetter wird sehr unbeständig, warnt der Experte. Nur „Regen, Regen, Regen“ im Westen – und das voraussichtlich bis zum 20. Mai.

Gewitter mit Starkregen Hagel

Schon in der Nacht zum Freitag (5. Mai) geht es los. Ab der zweiten Nachthälfte ziehen starke Böen aus dem Südwesten auf, im Norden gibt bereits erste Gewitter mit Starkregen. Der Wind pfeift bereits mit bis zu 60 Stundenkilometer um die Häuser und es fallen bis zu 15 Liter Regen pro Quadratmeter innerhalb einer Stunde.

So warm wird es die nächstes Tage:

Freitag: 19-22 Grad (in Hochlagen 16 Grad), nachts 7-10 Grad (5 Grad)

19-22 Grad (in Hochlagen 16 Grad), nachts 7-10 Grad (5 Grad) Samstag: 19-22 Grad (16 Grad), nachts 10-12 Grad (7 Grad)

19-22 Grad (16 Grad), nachts 10-12 Grad (7 Grad) Sonntag: 18-21 Grad (15 Grad), nachts 9-12 Grad (6 Grad)

Quelle: Deutscher Wetterdienst (DWD)

Es soll aber noch vielerorts trocken bleiben. Das sieht am Freitag schon ganz anders aus. Schon am Morgen ziehen hier erneut Gewitter auf, die vor allem zum Mittag hin an Stärke gewinnen – mit örtlichem Hagel und Starkregen mit bis zu 25 Liter pro Quadratmeter und Stunde sowie 75 Stundenkilometer schnellen Windböen. Nur der Südwesten des Landes wird davon noch zeitweise verschont.

Wetter in NRW: Wochenende mit Gewitter

Am Samstag und Sonntag herrscht weiterhin eine niedrige Gewitterwahrscheinlichkeit, örtlich erneut mit Starkregen und Hagel. Die Gewitter ziehen nur langsam weiter, sagt Jung. Sie halten sich auch über das Wochenende hartnäckig, wobei es am Samstag noch weitgehend trocken bleiben soll.

Das Einzige, was uns noch erhalten bleibt, ist die Wärme. Mit stabilen Temperaturen um die 20 Grad behält Jung doch tatsächlich recht: „Der Regen, der wird endlich wärmer“.

Mehr Wetter-Prognosen von Dominik Jung gibt es im YouTube-Channel von „wetter.net“.