Wetter in NRW: Experte warnt nach Hochwasser-Alarm – „Eiskalter Overkill“

Nach einem Monat West-Wetter-Lage weht endlich wieder ein anderer Wind. Auch in NRW wird sich die Hochwasserlage in den kommenden Tagen entspannen, sagen Wetter-Experten. Der Dauerregen lässt nach und das Wetter schwingt um.

Hochwasser in NRW: Unwetter-Warnung verlängert

Allerdings geht der Wechsel ziemlich rasant vonstatten. Schon am Wochenende (6./7. Januar) wird das Wetter in NRW kippen. Was für ein „krasser Umschwung“, sagt da auch Diplom-Meteorologe Dominik Jung und warnt vor dem nächsten Drama.

Wetter in NRW: Winter-Comback!

„Der Winter kommt wirklich mit Macht zurück“, sagt Jung mit Blick auf die Wetterkarte für die nächsten Tage. Am Wochenende zieht Kaltluft nach NRW hinein. Und dann gehen die Temperaturen wieder runter in den Gefrierbereich.

Während „Winterfreunde jubeln“ schlagen Betroffene in den Hochwassergebieten die Hände überm Kopf zusammen. Denn in den Überschwemmungsgebieten kann es dann zu neuen Problemen kommen. Heizungen funktionieren nicht mehr, Häuser stehen unter Wasser und dazu der strenge Frost? Da sind Frostschäden vorprogrammiert, warnt der Meteorologe.

„Gekommen, um zu bleiben“

Die Rückkehr des Winters ist ein zweischneidiges Schwert für NRW. Je nach Hochwasserlage kann sich die nach wie vor angespannte Situation wieder entspannen oder eben nicht. Doch eines ist sicher: „Der Winter ist erst mal gekommen, um zu bleiben“.

Bis zum 20. Januar pendeln sich die Temperaturen rund um null Grad ein. Nachts kann es sogar wieder Frost geben und bis zu minus zehn Grad. Das ist die „polare Breitseite“, der „eiskalte Overkill“, ganz Deutschland ist im „Frostfieber“, wird der Experte schon ganz hibbelig.

Wetter in NRW: Jetzt gibt’s Schnee

Und ab dem 15. Januar sind dann auch wieder vermehrt Schneefälle möglich, vielleicht sogar schon am kommenden Wochenende. Zwar dürfte es in NRW nicht so viel werden wie im Norden oder Süden des Landes, aber wenigstens regnet es erst mal nicht mehr.

Und das ist auch gut so. Denn schon nach den ersten drei Januar-Tagen ist das Niederschlagssoll bereits zur Hälfte voll. Ein bisschen mehr Sonnenschein wäre da schön. Vielleicht lässt sich diese in den kommenden Tagen auch mal wieder blicken. Mehr Wetter-News von Dominik Jung gibt’s auf YouTube.