Wetter in NRW: Experte völlig verzweifelt – „Sucht nach jedem Strohhalm“

Das Wetter in NRW im September ist zwar nach wie vor wohlig warm, doch nachts merkt man, dass die Tage wieder kürzer werden und der Oktober vor der Tür steht.

Viel Sonnenschein und angenehme Temperaturen. Da kann der Wintermantel erstmal noch eine Weile im Schrank bleiben, oder? Hoch „Rosi“ brachte spätsommerlich warmes Wetter nach Deutschland, doch mit welcher Lage am kommenden Freitag (29. September) zu rechnen ist, da scheiden sich die Geister.

Wetter in NRW: Die Modelle sind sich nicht einig

Aktuell ist die Wetterlage nicht ganz so spannend. Jeden Tag die gleichen Temperaturen und überwiegend Sonnenschein. Da „sucht man nach jedem Strohhalm“, scherzt Wetterexperte Dominik Jung. Und diesen scheint er nun gefunden zu haben, denn die Wettermodelle sind sich in einem Punkt alles andere als einig.

Das Sommerwetter geht in den meisten Teilen Deutschlands einfach weiter wie bisher, nicht aber im Westen. Wie genau die Prognose für den kommenden Freitag (29. September) jedoch lautet, da sind sich die verschiedenen Wettermodelle noch verschiedener Ansicht.

„Das amerikanische Wettermodell sieht das Ganze noch am entspanntesten“, so Jung. Der Himmel wird bedeckt sein und die Sonne lässt sich eher selten blicken, doch die Niederschlagsmenge wird weitaus geringer eingeschätzt, als bei einem der anderen Modelle. „Der Freitag ist so ein kleiner, interessanter Knackpunkt. Da könnte was runterkommen“, erklärt der Wetterexperte weiter.

War’s das jetzt mit dem Sommer?

Im deutschen Wettermodell sieht das Ganze jedoch etwas anders aus. Ein Höhentief könnte sich in das schöne sommerliche Wetter, das uns Hoch Rosie momentan beschert, am 19. September reinmogeln. Dieses Tief kann dem Nordwesten und Westen ortsweise kräftigen Regen bescheren. „Immerhin ein klein wenig Spannung ist beim Wetter in den nächsten Tagen doch noch mit dabei“, so Jung.

Während am 29. September dunkle Regenwolken das Wetter in NRW bestimmen, macht sich im Süden nochmal die Sonne breit. Temperaturen von bis zu 28 Grad sind drin, doch bleibt das im Oktober auch so?

Kommende Woche (03. Oktober) am Tag der deutschen Einheit, ist das Wetter etwas durchwachsen. Im Norden viele Wolken und nur noch 18-20 Grad. Im Süden 26 bis 29 Grad. Eine „Wetterzweiteilung“ sozusagen. Danach könnte es wieder bergab gehen. 14 bis 19 Grad und die Sonne kämpft gegen die Wolken an. Doch der Wetterexperte erklärt: „Ob’s so kommt, müssen wir abwarten!“