Wetter in NRW: Schock-Prognose! Ausgerechnet an diesem Tag knallt es gewaltig

Das Wetter hat zu Beginn der letzten Juni-Woche komplett auf Sommer umgestellt. Schon am Montag (24. Juni) stiegen die Temperaturen im Land auf bis zu 27 Grad. Am Tag darauf soll in Teilen von NRW sogar die 30-Grad-Marke geknackt werden. Bis dahin soll die Hitze noch angenehm trocken sein.

Ab Mittwoch wendet sich dann das Blatt. Ausgerechnet zum Deutschland-Spiel in Dortmund könnte es dann nach aktuellen Prognosen richtig krachen.

Wetter in NRW: Nach der Hitze wird es kritisch

Das Wetter in NRW könnte dieser Tage kaum herrlicher sein. Der strahlende Sonnenschein wird nur ab und an von ein paar Quellwolken gebremst. Ansonsten heißt es endlich: Sommer genießen. Doch schon ab Mittwoch müssen wir uns dem Deutschen Wetterdienst (DWD) zufolge auf eine bittere Wende einstellen.

Zwar bleibt es mit Temperaturen von bis zu 31 Grad richtig heiß in NRW. Doch die Luft soll dann alles andere als erträglich sein. Es droht die große Schwüle, die sich ab Mittwochabend in ersten Gewittern in NRW entladen kann. Laut den DWD-Meteorologen müssen wir am Donnerstag bei Gewittern sogar wieder mit Starkregenfällen rechnen – besonders im Westen des Landes. Die ungemütliche Lage soll dabei anhalten.

Wettervorhersage in NRW – das sind die Temperaturen der nächsten Tage:

Dienstag: 27 bis 30 Grad, nachts 17 bis 13 Grad

Mittwoch: 28 bis 31 Grad, nachts 19 bis 15 Grad

Donnerstag: 27 bis 31 Grad, nachts 20 bis 14 Grad

Unwetter ausgerechnet zum Deutschland-Spiel?

Die Hitzeperiode soll dann entgegen der Prognosen aus der letzten Woche doch noch bis zum Wochenende anhalten. Am Samstag sollen die Temperaturen noch einmal Richtung 30-Grad-Marke gehen. Ausgerechnet dann, wenn Deutschland im Achtelfinale der EM 2024 in Dortmund gastiert, droht nach Angaben von Dominik Jung allerdings ein Desaster.

„Zum Nachmittag kommt hier aus Westen der nächste große Wums herangezogen", prognostiziert der Diplom-Meteorologe. Wenn das Deutschland-Spiel in Dortmund stattfindet, drohen starke Schauer und Gewitter mit Unwetter-Potenzial: „Starkregen, Sturmböen und Hagel, das volle Programm", so der Wetter-Experte. Das hört sich nicht gut an und wäre nicht das erste Mal, dass in Dortmund das Public Viewing ausgerechnet zu einem Spiel im Stadion des BVB abgesagt werden muss. Die Türken werden sich erinnern…