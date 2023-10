Wetter in NRW: Experte warnt – Extrem-Witterung im Anmarsch

War’s das jetzt endgültig mit dem Spätsommer im Herbst? Das Wetter in NRW zieht in dieser Woche andere Saiten auf. Zwar gibt es zunächst noch ein paar mildere Tage, doch einem Meteorologen zufolge wird es spätestens zum Ende der Woche ungemütlich.

Wetter in NRW überrascht mit hohen Temperaturen

Das Wetter in NRW und Deutschland könnte zum Wochenbeginn nicht unterschiedlicher sein – laut Wetter-Experte Michael Hoffmann von „Wettervorhersage-Wetterprognose.de“ gibt in eigenen Regionen gerade mal Temperaturen um die 10 Grad, während es in südlicheren Regionen mit Temperaturen über 20 Grad noch einmal sommerlich wird.

Das trifft auch auf das Wetter in NRW zu: Von Montag (9. Oktober) bis Donnerstag (12. Oktober) zeigt sich der Himmel von der eher schönen Seite, bevor es dann zum Wochenende hin extrem ungemütlich wird.

So startet der Montag zwar etwas bewölkt und frisch, im Laufe des Tages kommt es aber zu Auflockerungen und Temperaturen zwischen 18 bis 23 Grad bei nur wenig Wind. Am Dienstag erwarten die Menschen hierzulande fast schon wieder sommerliche Aussichten, bei einem Mix aus Sonne und Wolken kann es bis zu 25 Grad warm werden – und das ohne Regen oder Wind.

Wetter in NRW: Experte kündigt Sturmfront an

Nachdem das Wetter am Donnerstag schon wechselhafter und regnerischer werden soll, folgt in der Nacht zu Freitag ein Temperatursturz. Laut Meteorologe Michael Hoffmann rollt an diesem Tag ein Sturmtief von England in Richtung Skandinavien über uns hinweg, was zu starker Bewölkung und Regen führt.

Dazu geht ein frischer Wind und besonders an den Küsten von Niedersachsen, Schleswig-Holstein und Mecklenburg-Vorpommern kann es zu stürmischen Windböen kommen – in NRW wird das Wetter am Freitag und Samstag dafür sehr regnerisch bei Temperaturen um die 18 Grad.