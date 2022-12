Wetter in NRW: Akute Warnung! Hier wird’s besonders gefährlich

Der Dezember könnte der kälteste seit 2010 werden, meinen Experten. Das hat am Wochenende das Wetter in NRW auch wieder erneut bewiesen. Die Temperaturen waren eisig kalt.

Und auch wenn es die nächsten Tage etwas wärmer werden soll, droht das Wetter in NRW nochmal richtig frostig zu werden. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat vor allem in der Nacht auf Montag (19. Dezember) vor Glatteis gewarnt. Hier musst du besonders aufpassen!

Wetter in NRW: DWD warnt vor „erhebliche Glatteisbildung“

Jetzt ist Vorsicht geboten! Der Deutsche Wetterdienst (DWD) hat wegen Regenfällen in der Nacht zum Montag bei Frosttemperaturen zwischen 0 und minus 4 Grad vor verbreiteter Glatteisgefahr gewarnt. Prognosen des DWD zufolge sollen die ersten Niederschläge bereits am späten Sonntagabend (18. Dezember) erfolgen. Schließlich komme insbesondere in der Nacht zum Montag Regen auf, der beim Auftreffen auf den Boden und auf Gegenstände gefriere. Es bestehe „erhebliche Glatteisbildung“.

Der DWD hält „starke und anhaltende Beeinträchtigung im Straßen- und Schienenverkehr gebietsweise sehr wahrscheinlich.“ Teilnehmer im Berufsverkehr sollten also deshalb vor allem in der Nacht zum Montag und am Tag selbst besonders Acht geben!

Der DWD gibt aber auch zeitgleich Entwarnung: „Im Verlauf der Nacht entspannt sich die Lage mit zunehmender Milderung bereits im westlichen Flachland, im Verlauf des Morgens und des Vormittag auch im Osten sowie im Bergland.“ Die Temperaturen sollen im Tagesverlauf steigen, der Regen nachlassen und die Glatteisgefahr abnehmen. Laut DWD sollen die Temperaturen am Abend auf 7 bis 11 Grad steigen.

Wetter in NRW: Stadt Köln bereitet sich auf Glatteis vor

Die Abfallwirtschaftsbetriebe der Stadt Köln, die für den Winterdienst in der DOmstadt zuständig sind, kündigten bereits einen großen Einsatz zum Streuen von Hauptstraßen, Brücken und Treppenanlagen an, wie die Deutsche Presse Agentur mitteilt. Schon ab 18.00 Uhr am Sonntagabend seien etwa 80 Beschäftigte im Einsatz, am Montagfrüh stünden 270 Mitarbeiter ab 4.00 Uhr bereit. Sie seien mit knapp 50 Kehrmaschinen und Kolonnenwagen im Stadtgebiet unterwegs.

In den kommenden Tagen gibt es Grund zur Freude: Es soll milder werden. Die Gefahr von Glatteis ist dann nicht mehr gegeben. Was vor allem für die Teilnehmer im Straßenverkehr von Vorteil ist, kann den ein oder anderen aber auch traurig stimmen. Durch die jüngsten Wetter-Prognosen ist die Wahrscheinlichkeit auf weiße Weihnachten erheblich gesunken.