Wetter in NRW: Jetzt kommt es knüppeldick! Sturm und Schnee im Anmarsch

Das Wetter in NRW bleibt ungemütlich. Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Sturmböen. Auch Schneefall sollte einkalkuliert werden, vor allem von all jenen, die am Mittwoch mit dem Auto unterwegs sind.

Beim Blick auf das Wetter in NRW möchte man sich am liebsten die Decke über den Kopf ziehen!

Wetter in NRW: Sturm und Schnee im Anmarsch! Foto: IMAGO / Andre März

Wetter in NRW: Wetterwarnung mit Sturmböen und vereinzeltem Schneefall

Starker Wind mit Regen fegt am Mittwoch über NRW und sorgt für schlechte Stimmung. Ein Sturmtief, das sich von der Nordsee nähert sorgt vorwiegend im Bergland für einzelne schwere Sturmböen, doch auch im Ruhrgebiet wird der Gang vor die Tür alles andere als schön. Das wird aus den neusten Informationen des Deutschen Wetterdienst (DWD) ersichtlich.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden.

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All.

Meteorologen können so das Geschehen rund um die Erde beobachten.

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe.

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an.

Diese werden ausgewertet und übermittelt - so bleiben Wetterprognosen auf dem aktuellen Stand

Wer in NRW lebt, könnte bereits von der Warnapp NINA eine Sturmwarnung erhalten haben, vor allem im Westen des Bundeslandes. Während in Städten wie Essen, Duisburg oder Gelsenkirchen eine amtliche Warnung vor Windböen mit Geschwindigkeiten bis 60 bzw. 70 km/h gibt, die anfangs aus südwestlicher, später aus westlicher Richtung auftreten, fällt die Warnung für westlicher gelegene Gebiete in NRW schon deutlicher aus.

Wetter in NRW: Sturmgefahr vor allem im Westen von Nordrhein-Westfalen

In den Kreisen Viersen, Düren oder Heinsberg beispielsweise spricht der Deutsche Wetterdienst statt einer „Wetterwarnung“ bereits von einer „Warnung vor markantem Wetter“: „Sturmböen [treten] mit Geschwindigkeiten bis 70 km/h (20m/s, 38kn, Bft 8) […] auf. In exponierten Lagen muss mit Sturmböen bis 80 km/h (22m/s, 44kn, Bft 9) gerechnet werden. ACHTUNG!“

Auch ein Gefahrenhinweis bleibt nicht aus. So können beispielsweise einzelne Äste herabstürzen. Auch auf andere möglicherweise herabfallende Gegenstände solle geachtet werden. Gültig sind diese Hinweise bereits seit 00:00 Uhr und noch bis 22:00 Uhr.

Wetter in NRW: Ungemütliche Temperaturen und Schnee

Auch die Temperaturen in NRW sind alles andere als einladend. Wer Glück hat, darf sich über maximal 8 bis 11 Grad „freuen“, in Essen beispielsweise sinkt die Temperatur am Mittwoch zwischenzeitlich auf 2 Grad, am Donnerstag drohen sogar Minusgrade: bis zu -2 Grad kann es kalt werden.

Der Regen wird die gesamte Woche über nicht abreißen, am Donnerstag, Freitag und Sonntag wechselt sich dieser mit Schnee ab. Vor allem Autofahrer sollten also vorsichtig sein, denn es kann auch immer wieder zu Glätte kommen! (alp)

