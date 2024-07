Wetter in NRW: Experte muss alle enttäuschen – „Unangenehm“

Das Wetter in NRW lässt in diesem Sommer doch sehr zu Wünschen übrig. Konstant hohe Temperaturen und Sonne satt? Fehlanzeige! Immerhin kommt zwischendurch der ein oder andere Sonnenstrahl dann doch durch.

Aktuell sieht es beim Wetter in NRW nämlich ziemlich rosig aus. Sowohl am Donnerstag (18. Juli) als auch in den folgenden Tagen werden Temperaturen von um die 30 Grad erwartet. Doch Diplom-Meteorologe Dominik Jung muss jetzt alle Sonnenanbeter bitterlich enttäuschen!

Wetter in NRW: Jetzt kommen Sturmböen und Hagel!

Schon an Samstagabend (20. Juli) wird es „instabil in der Atmosphäre“, wie Jung betont. Und das vor allem im Westen. In der Nacht zum Sonntag kann es dann im Westen die ersten Schauer und Gewitter geben – Sommer-Wetter adieu!

„Vor allem Richtung Nordrhein-Westfalen, Rheinland-Pfalz, Saarland, bis runter nach Baden-Württemberg kann es dann schon kräftiger regnen. Zum Teil mit Sturmböen und auch mit Hagel“, prophezeit Jung.

Wetter in NRW: Hoch Frederik verschwindet schnell wieder

Doch erst einmal gibt es am Donnerstag, Freitag und Samstag eine kleine Hitzewelle. Vor allem Samstag soll es verdammt heiß werden. Auch in den kommenden Nächten soll es merklich wärmer werden, vor allem in den Ballungsräumen und den Großstädten. Ab 20 Grad spricht man da von einer Tropennacht. „Und das macht die ganze Sache dann doch schon relativ unangenehm“, betont der Wetter-Experte.

Doch das Hoch ist kein stabiles Hoch. „Frederik“ bleibt uns nur bis zum Samstag erhalten. Ab Sonntag beginnt es kühler zu werden, neue Gewitter und Schauer verdrängen das Hoch. Bis am Montag dann der totale Temperatursturz folgt. Liebe Sommer-Freunde, ihr müsst jetzt also verdammt stark sein!