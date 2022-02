Wetter in NRW: Warnung! HIER herrschen am Sonntag Dauerregen und Sturmböen – es droht sogar Hochwasser

Achtung! Windböen wirbeln derzeit das Wetter in NRW durcheinander.Vor allem in der Nacht zum Sonntag nehmen die Böen an Fahrt auf, gibt der Deutsche Wetterdienst (DWD) bekannt. Für mehrere Städte in NRW sprechen die Wetter-Experten daher eine Warnung aus.

Damit nicht genug: Ab Sonntag droht Dauerregen inklusive Hochwassergefahr.

Wetter in NRW: Achtung, es wird stürmisch – HIER ganz besonders!

Gegen 20 Uhr am Samstag ging es los. Ab dann besteht die Gefahr von Windböen (Stufe 1 von 4), und zwar vor allem in Bochum, Gelsenkirchen, Essen, Herne, Duisburg, Dortmund, Oberhausen, Mülheim und Bottrop, warnt der DWD. Dann heißt es: Gehst du raus, solltest du besonders vorsichtig sein.

Besonders spürbar wird das auch im Bergland von NRW. Dort sind Böen von bis zu 70 Kilometern in der Stunde drin, in exponierten Gipfellagen sogar bis zu 80 km/h. Deine Nachtwanderung verschiebst du also besser auf einen anderen Tag.

Wetter in NRW: Der Deutsche Wetterdienst warnt vor Hochwasser. (Symbolbild) Foto: IMAGO / AAP

--------------------------------------

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Wettersatelliten bieten eine Überwachung aus dem All

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

So sammeln sich pro Stunde etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

--------------------------------------

Erst am Sonntagnachmittag dreht der Wind dann auf West bis Nordwest. Am Abend lässt er laut DWD „zögerlich“ nach. Dafür legt das Wetter in NRW dann mit Dauerregen nach.

Wetter in NRW: DWD warnt vor übertretenden Flüssen

Für das Bergland rechnet der DWD dann mit Regenmengen von 30 bis 50 Litern binnen 24 Stunden. „Da kann auch schon mal der ein oder andere Bach oder kleinere Fluss über die Ufer treten“, sagte der DWD-Meteorologe David Bötzel am Samstag. „Das ist aber kein Vergleich zur Hochwassersituation im Juli“, betonte er. Zum Glück! Bei der großen Flut hatte es über eine noch längere Zeitspanne deutlich größere Niederschlagsmengen gegeben.

Auch in den Mittelgebirgen könne es laut Landesamt für Natur, Umwelt und Verbraucherschutz zu Hochwasser kommen. Vor allem wegen vorgesättigter Böden und einsetzender Schneeschmelze könne der Dauerregen Wasserstände in kleineren Gewässern steigen lassen, vor allem an Lenne und Volme, an der Sieg, der Wupper und im Paderborner Becken.

Wetter in NRW: Wupperverband warnt – und auch HIER wird es viel regnen

Der Wupperverband schreibt dazu am Samstag: „Aufgrund dieser Wetterlage kann es an der Wupper und den Nebenbächen zu Hochwasser und Überschwemmungen kommen.“ Die Experten raten, vor allem in der Nähe der Wupper auf die eigene Sicherheit zu achten, etwa mit Hilfe von Warnapps und Medien. Bereitschaftsdienste seien aktiviert.

Wetter in NRW: Für den Abend kündigt der Deutsche Wetterdienst Sturmböen an. (Symbolbild) Foto: IMAGO / NurPhoto

Auch an Rhein und Ruhr, im Münsterland und in Ostwestfalen werde es am Sonntag fast den gesamten Tag regnen, hieß es beim DWD. Dazu müsse man sich bis zum Abend auch auf verbreitet starke bis stürmische Windböen einrichten.

Wetter in NRW: Damit musst du Sonntag rechnen

Damit wird auch dann der Sonntagsspaziergang im Ruhrgebiet für Wetterempfindliche kein Vergnügen. Auch einzelne Gewitter mit Graupel seien nicht ausgeschlossen.

--------------------------------------

Mehr Themen aus NRW:

Kaufland in NRW: Giftspinnen-Alarm! Exotisches Krabbeltier in Bananenkiste entdeckt

Flughafen Düsseldorf: Neue Airline ab Sommer – doch sie ist umstritten

Tierheim in NRW: Mitarbeiter sehen total verwahrloste Katze – die muss erstmal „unters Messer“

--------------------------------------

Der Start in die kommende Woche bereitet da schon mehr Hoffnung. Zwar beginnt der Montag mit Wolken und örtlichen Schauern. Doch der Nachmittag schaut laut der Experten zunehmend heiter aus. Weite Teile von NRW bleiben bei 6 bis 9 Grad trocken. (vh)