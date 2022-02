Tierheim in NRW: Mitarbeiter sehen total verwahrloste Katze – die muss erstmal „unters Messer“

Als Tierpfleger eine Katze sahen, wollten sie keine Sekunde verlieren. Mit Blaulicht musste das Tierheim Bergheim (NRW) die Katze in eine Tierarztpraxis bringen.

Ihre Verletzungen waren so schlimm, dass sie direkt auf den OP-Tisch kam. Doch jetzt steht das Tierheim in NRW vor einem großen Problem.

Tierheim in NRW: Verwahrloste Katze ganz allein gelassen

Mutterseelenallein und schwer verletzt lag eine junge schwarze Katze auf der Straße, so berichtet es das in Bergheim ansässige Tierheim. Wie lange die Katze dort wohl schon gelegen hat und sich vor Schmerzen nicht mehr rühren konnte, will man sich gar nicht ausmalen.

Tierheim in NRW: Mutterseelen allein liegt eine Katze auf der Straße und muss sich vor Schmerzen krümmen. (Symbolbild) Foto: imago images/Karina Hessland

Ein Unbekannter wurde zum Glück auf sie aufmerksam und übergab sie der Feuerwehr. Als die Feuerwehr-Männer mit der verwundeten Samtpfote beim Tierheim Bergheim ankam, wussten die sofort, was zu tun ist.

Tierheim Bergheim: Schwer verletzte Katze erleidet Höllen-Qualen

Sofort wurde Elly, wie ihre Retter sie getauft haben, zum Tierarzt gebracht. Röntgenbilder zeigten dann, dass sie eine Oberschenkelfraktur hatte. Der Knochen war einmal komplett durch, wie auf den Bildern bei Facebook zu sehen ist.

Am Donnerstag (3. Februar) kam sie dann direkt „unters Messer“ und nun erholt sie sich im Tierheim von den Strapazen. Doch ihre Retter stehen nun vor dem nächsten Problem.

Tierheim Bergheim steht vor DIESEM Problem

Die Kosten für die Not-OP sollen satte 1.300 Euro kosten. Kosten, die das Tierheim übernehmen muss, wenn sich nicht der Besitzer finden lässt.

Und dann bleibt da noch die Frage, was mit Elly passiert. Hoffentlich meldet sich noch der oder die rechtmäßige Besitzerin und die ganze Geschichte hat ein Happy End. (cg)