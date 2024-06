Wetter in NRW: Nach Unwetter-Walze – jetzt folgt der nächste Schlag! „Ein Kampf“

Obwohl es schon längst nicht mehr April ist, scheint es so, als könnte sich das Wetter in NRW schlichtweg nicht entscheiden, wie es die Sommermonate gestalten möchte. Während in der letzten Juni-Woche viel Sonnenschein und hohe Temperaturen die Gemüter dominierten, gab es mit heftigen Unwettern schließlich den finalen Knall, woraufhin die Temperaturen wieder in den Keller gingen.

Daraufhin drängt sich vielen Menschen in NRW die Frage in den Sinn: „Bleibt das jetzt so?“ Der Wetterexperte Dominik Jung wirft einen ersten Blick auf die Wetterlage im siebten Monat des Jahres und hat eine klare Meinung.

Wetter in NRW: SO sieht des Juli aus

30 Grad und Sonnenschein. Das war in der letzten Juni-Woche für viele Menschen der entscheidende Startschuss, die Freibäder der Umgebung unsicher zu machen und sich durch die Eisdielen ihrer Stadt zu probieren. Doch passend zum Monatswechsel verabschiedet sich das gute Wetter in NRW schließlich mit einem lauten Knall. Kräftiger Wind, Regen und lautes Donnergrollen verabschiedeten die gute Wetterlage und kappten die Aussicht auf einen sommerlichen Juli. Doch wie geht es tatsächlich in den kommenden Wochen weiter?

+++ Unwetter in NRW mit heftigen Folgen – Blitze legen Bahnverkehr ausgerechnet in Dortmund lahm +++

„Die Temperaturen? Das ist ein Kampf, oder eher ein Krampf um die 20 Grad“, erklärt der Wetterexperte Dominik Jung in einem seiner neuesten Videos im Netz. Ab Montag (01. Juli) dominieren wieder mittelmäßige Temperaturen die Gemüter und den Himmel würden die meisten wohl als „grau in grau“ bezeichnen. „Badewetter sieht da wahrlich anders aus“, so Jung weiter. Ob das Wetter in NRW nochmal die Kurve kriegt?

Weitere Themen:

Mehr als 20 bis 24 Grad sind laut einer ersten Prognose des Experten wohl in den kommenden Juli-Tagen erst mal nicht drin. Ob das Wetter in NRW sich noch mal fängt oder ob den Anwohnern nur die Flucht in den Sommerurlaub gen Süden bleibt, ist abzuwarten.