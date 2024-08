Wetter in NRW: Jetzt wird’s krass – „Der Sommer dreht noch mal richtig auf“

Langsam aber sicher neigt sich der Sommer dem Ende zu. Schon am 22. September beginnt der kalendarische Herbst. Doch wie wird das Wetter in NRW in den letzten Sommer-Wochen? Ein Wetterexperte macht Sonnenliebhabern viel Hoffnung auf warme Tage.

Wetter in NRW: Heiße Tage im August

Zwischendurch hatte es das Wetter in NRW gut mit dem Ruhrgebiet gemeint. Doch wie sieht es in den nächsten Tagen aus, bis der Herbst vor der Tür steht? Sonnenliebhaber dürfen sich auf weitere sonnige Tage freuen. „Der Sommer dreht bei uns in Deutschland noch einmal richtig auf“, versichert Wetter-Experte Dominik Jung von „Wetter.net“.

In der letzten Augustwoche werden Temperaturen von über 30 Grad erwartet. Die Wärme könne sich dann bis in den September hinein halten. Noch dazu lässt sich die GMS-Prognose „nicht erweichen“ erzählt Jung weiter. „Es bleibt bei Sommerluft und das bis weit in den September hinein.“

++ Mehr zum Thema: Wetter in NRW: Experte kippt aus den Latschen – „Das wäre schon eine Hausnummer!“ ++

Doch das Wetter in NRW ist offenbar auch mit ein paar Regentropfen bestückt. Denn zum Monatswechsel sind auch mal ein paar einzelne Schauer möglich.

Montag „viel Sonnenschein“

Auch in den kommenden Tagen wird das Wetter in NRW sonnig, denn dann „kommt der hohe Luftdruck richtig zur Geltung“, jedoch mit leichten Wolken. Ansonsten heißt es für Montag (26. August) „viel Sonnenschein, 21 bis 27 Grad“, sagt Jung mit Blick auf die deutschlandweite Wetterkarte.

Mehr News:

Am Dienstag (27. August) wird es dann „sehr sonnig und trocken“, erklärt Jung. Deutschlandweit werden Temperaturen zwischen 30 und 34 Grad erwartet. „Von Köln bis nach Berlin um die 30 Grad.“ Grund für die vielen Sonnentage ist der Hochdruckeinfluss, wo durch sich das sonnige Wetter überall durchsetzt.