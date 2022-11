Wetter in NRW: Kältepeitsche kommt – HIER soll sogar Schnee fallen

Milde Temperaturen und Sonnenschein: Lange wurden wir vom Wetter in NRW ziemlich verwöhnt. Vom usseligen Herbstwetter war lange Zeit keine Spur. Doch das ändert sich jetzt – und es soll sogar Schnee fallen!

Die Kältepeitsche schlägt in NRW erbarmungslos zu! Konnten wir uns in den vergangenen Wochen noch über ziemlich warme Temperaturen für einen November freuen, so ist es damit am Wochenende vorbei.

Wetter in NRW: Erster Schnee am Freitag

Diplom-Meteorologe Dominik Jung gegenüber DER WESTEN: „Der erste Schnee könnte schon am Freitag fallen, also morgen Abend in der Nacht auf Samstag. Die Chancen dafür sind höher je weiter östlich man sich befindet. So Richtung Sauerland. Die Mittelgebirgslagen könnten da was abbekommen von Freitag auf Samstag.“

Deutschland liegt derzeit an einer Luftmassengrenze. Heißt: Aus Osteruropa kommt kalte Luft und aus Südwesteuropa kommt warme Luft. Beide Luftmassen treffen sich einmal über Deutschland – und zwar über den Osten NRWs. Das könnte zu Schnee führen. „Zwei, drei Flöckchen könnten es auch in die tieferen Lagen schaffen“, erklärt Jung. Schwerpunkt sei der Osten.

Wetter in NRW: Auch im Ruhrgebiet wird es kühler

Doch nicht nur im Osten von NRW wird es kalt: Auch im Ruhrgebiet wird es deutlich kühler als wir es bislang gewohnt waren. Nach milden Temperaturen um die elf, zehn Grad tagsüber heute und morgen, wird es dann am Samstag so richtig kalt. Von morgens um die Null Grad ist die Rede. Und auch tagsüber wird das Thermometer kaum mehr als zwei bis drei Grad anzeigen.

Und auch Sonntag wird es im Ruhrgebiet unangenehm: Neben Wind kommt auch Regen angezogen – das volle Programm also! Doch es gibt auch gute Nachrichten: Nächste Woche soll es wieder milder werden. Montag soll es tagsüber um die acht Grad und trocken werden, mit einem Mix aus Sonnen und Wolken. Der Dienstag wird bedeckt bei sieben Grad, Mittwoch neun Grad und Regen.