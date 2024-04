Wetter in NRW: Experte kündigt große Wende an – jetzt kommt’s knüppeldick

Das Wetter in NRW zeigte sich in den letzten Tagen wenig frühlingshaft. Neben Schauern und Wind haben auch die Temperaturen nicht gerade dazu eingeladen, das nächste Eiscafé aufzusuchen oder den Grill anzuschmeißen. Könnte sich das jetzt endlich ändern, oder geht es kalt und wechselhaft in den nächsten Frühlingsmonat über.

Der Wetterexperte Dominik Jung prognostiziert: „Die erste Mai-Woche steht noch ein bisschen auf der Kippe!“

Wetter in NRW ändert sich auf einen Schlag

Knapp um die zehn Grad tagsüber und fast schon leicht frostig kalt in der Nacht – so hatte sich die Vorbereitung auf den Sommer wohl keiner vorgestellt. Statt kurzen T-Shirts und der ersten Übergangsjacke, sind Gummistiefel und Regenjacke angesagt. Der Wetterexperte bekommt häufig die Frage: „Bleibt es jetzt bis in den Juni so kalt?“ Nun scheint es endlich eine Antwort auf diese Überlegung zu geben.

Am Sonntag, den 21. April, ereignete sich der Höhepunkt der kalten Luftmassen und dadurch gleichzeitig auch der Wettertiefpunkt für all jene, die sich nach warmen Sommertagen sehnen. Immerhin: In einigen Teilen Deutschlands fielen sogar ein paar Flocken. Nach Montag (22. April) und Dienstag (23. April) soll der Spuk aber wieder vorbei sein. Der Wetterexperte erklärt:

„Nächstes Wochenende könnte es wieder merklich wärmer werden.“

Die Ensembleprognose zeigt, dass es das Wetter in NRW zum Monatswechsel hin gut mit uns meint. Wer nun allerdings euphorisch die regenfeste Jacke und den Schirm beiseite legt, der muss damit rechnen, dass er in den kommenden Tagen noch ordentlich nass wird. Obwohl die Temperaturen langsam wieder ansteigen, ist zumindest bis zum 05. Mai noch viel Regen mit dabei.