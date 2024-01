Wetter in NRW: Bibber-Kälte! Kommt es jetzt sogar noch sogar frostiger? „Große Entscheidung“

Das Wetter in NRW zeigt im Januar alle Facetten. Nachdem das Jahr und der Monat noch mild starteten und es viel regnete, holt das Wetter in dieser Woche die Kältepeitsche raus. Viele Menschen halten die frostigen Temperaturen jetzt schon kaum aus, befürchten, dass es noch kälter wird – Meteorologe Dominik Jung wagt eine Prognose.

Wetter in NRW: Meteorologe prognostiziert „heftige Wetterfront“

Für diese Woche gibt Dominik Jung immerhin einen kleine Entwarnung: Es bleibt noch kalt, doch bereits zum Wochenende hin steigen die Temperaturen langsam an.

„War’s das schon mit dem großen Kälte-Einbruch?“, fragt sich der Experte von „Wetter.net“ in der Video-Vorhersage von Dienstag (9. Januar). Denn schon in genauer einer Woche könnte es das Wetter in NRW und dem ganzen Westen sowie dem Osten „richtig warm werden“ – genauer zwischen 10 und 14 Grad. Die Wärmefront könnte es schaffen, „die Polarluft komplett aus Deutschland zu vertreiben“, so Jung. „Ein Frühlingserwachen wäre das.“

Währenddessen soll es allerdings im Norden weiterhin um die 0 Grad werden, ein Gegensatz, der innerhalb Deutschlands zu einer „heftigen Wetterfront“ führen könnte.

+++ Bahn-Streik, Bauern-Protest und Eiseskälte in NRW: Muss mein Kind trotzdem zur Schule? +++

So wird das Wetter in NRW in den kommenden Tagen

Ein weiteres Wettermodell sagt allerdings eine andere Prognose voraus, nach diesem schafft es die warme Luft nur ganz knapp nach NRW und den Westen, im Norden bleibt es nach wie vor kalt. Also „ein großes Hin und Her“, je nach Wetter-Modell, stellt Dominik Jung fest. Welche Luftmassen schließlich die Oberhand gewinnen, ist eine „große Entscheidung“, deren Ausgang jetzt noch nicht absehbar sei.

Mehr aktuelle Nachrichten aus der Region:

Klar ist aber dagegen, wie das Wetter in NRW in den kommenden Tagen werden wird. Die kalten Temperaturen bleiben uns sowohl am Mittwoch als auch am Donnerstag erhalten, wärmer als drei Grad wird es nicht. Immerhin: Es bleibt trocken und sonnig. Die nächste Woche startet dann erneut mit Minusgraden, bis das Wetter in NRW zur Wochenmitte hin deutlich an Temperaturen zulegt. „Wir sehen also, der Dauerfrost ist ziemlich schnell wieder aus Deutschland verschwunden“, prognostiziert Wetter-Experte Jung.