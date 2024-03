Wetter in NRW: Von wegen Frühling! Experte warnt vor „Kältepeitsche“ – und es kommt noch heftiger

Das Wetter in NRW hat sich am Wochenende (2./3. März) von seiner schönsten Seite gezeigt. Endlich wieder milde Temperaturen und Sonnenschein. Das war genau der richtige Start in den Frühling. Oder etwa doch nicht?

Laut unserem Wetterexperten Dominik Junge von „wetter.net“ kommt jetzt eine „Kältepeitsche“ auf Deutschland zu. Wie genau das Wetter in NRW aussieht, erfährst du im Folgenden.

Wetter in NRW: Die Woche wird es deutlich kühler

Am Wochenende hatten wir in NRW noch bis zu 18 Grad und Sonnenschein. Das sieht in nun schon wieder deutlich anders und kühler aus. Laut Meteorologe Dominik Jung bewegen sich die Temperaturen am Dienstag (5. März) im Westen im Bereich von 9 Grad und dazu ist es meistens Grau. In der Nacht soll es bei Temperaturen um 5 Grad deutlich kälter werden.

Der Mittwoch (6. März) soll schon wieder etwas freundlicher daher kommen. Ab und zu wird sich im Westen die Sonne zeigen, auch wenn sich einige Wolken immer wieder davor schieben. Bei 10-12 Grad wird es im Westen auch etwas wärmer.

Wetter in NRW: „Eine Kältepeitsche“

Der Donnerstag (7. März) wird laut Wetter-Experte Dominik Jung sogar noch ein bisschen angenehmer. Die Sonne könnte sich immer mehr zeigen, bei Temperaturen um die 11 Grad.

„Der schönste Tag in dieser Woche wird wahrscheinlich der Freitag werden“, prognostiziert Dominik Jung. Fast überall soll dann am Freitag (8. März) die Sonne scheinen, bei bis zu 13 Grad im Westen.

Aber aufgepasst! Es wird einen strammen Wind aus östlichen Richtungen geben. Und dieser Wind sorgt dafür, dass wir die Temperaturen kühler empfinden als sie eigentlich sind. „Eine Kältepeitsche. Im Schatten wird es am Freitag aufgrund des Ostwinds wirklich schattig sein“, so der Wetter-Experte.

Auch am Samstag (9. März) wird es überwiegend freundlich, bei Temperaturen um die 13 Grad sein. Aber immer noch in Verbindung mit dem frischen Ostwind, der uns die Temperaturen kälter empfinden lässt. Sonntag (10. März) dann etwas mehr Wolken, aber überwiegend trocken bei 10 Grad.