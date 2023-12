Wetter in NRW: Experte sieht schwarz – „Noch lange nicht gegessen“

Das Wetter in NRW ließ an Weihnachten wirklich sehr zu wünschen übrig. Überraschend war es nicht: Viel Regen, Hochwasser und Sturm führte zu vielen langen Gesichtern an den Weihnachtsfeiertagen. Doch bekanntlich ist nach dem Fest vor dem Fest und Silvester steht vor der Türe. Da fragen sich natürlich viele, was sie in der Nacht zum Jahreswechsel von Petrus erwarten dürfen.

Diplom-Meteorologe Dominik Jung prognostiziert schon, was uns in den kommenden Tagen bevorsteht. Und Spoiler: So richtig schön wird es nicht!

Wetter in NRW: Kalt und Nass

„Es geht sehr nass weiter“, prognostiziert Dominik Jung mit dem Blick auf die Wetterkarte für die kommende Zeit. Dann verkündet er die Hiobsbotschaft: „Das Thema Hochwasser ist noch lange nicht gegessen.“ Das Thema wird uns noch eine ganze Weile beschäftigen.

Und auch an Silvester wird es wieder heftig, sagt der Experte voraus. Bis in den Januar hinein sei mit viel Regen und erneuter Hochwassergefahr in der Mitte und im Norden des Landes zu rechnen. In unserem Newsticker zu den aktuellen Unwettern in NRW kannst du dich hier immer auf dem Laufenden halten.

„Deutlich zu warm“

Die Vorhersagen sind nicht wirklich überraschend, schließlich prognostizierten die Langfristwettermodelle genau das: „Der Dezember 2023 wird deutlich zu warm enden“, so die Experten von „wetter.net“. Und nicht nur im Dezember werden wir auf einen schönen Winter warten müssen. Auch Januar und Februar sollen wärmer als üblich ausfallen. „Weiterhin gilt: Das Jahr 2023 ist aktuell das wärmste Wetterjahr seit Beginn der Wetteraufzeichnungen im Jahr 1881“, so Dominik Jung. Aber der Dezember allein ist noch kein Rekordniederschlagsjahr, auch wenn es vielen Nordrhein-Westfalen so vorkommt.

Nass, mild und stürmisch. Das Wetter in NRW wird an Silvester sicherlich nicht viele Menschen glücklich machen. Einen Regenschirm sollte jeder mitnehmen, der zum Jahreswechsel los ziehen will.