Wetter in NRW: Experte schlägt Alarm – „Wird weite Teile erfassen“

Das Wetter in NRW zeigt sich weiterhin mit milden Temperaturen und lässt die ersten Frühlingsvorboten sprießen. Während die ersten Osterglöckchen und Krokosse gen Himmel wachsen und die dicke Winterjacke zurück in den Schrank wandert, trauern einige jedoch den kalten Temperaturen hinterher. Laut Wetter-Experten sieht es nach Schnee und Frost in den kommenden Wochen nämlich erstmal nicht aus. Auch wenn es heißt „Rodel-Wetter ade“, macht sich ein anderes Wetterphänomen breit.

Wer die vergangenen Tage genutzt hat, um in der Natur spazieren zu gehen, der hat schnell fest gestellt: Mit 15 bis 18 Grad in weiten Teilen von Deutschland, ist es untypisch warm für den Februar. Der Wetter-Experte Dominik Jung kündigt sogar „in der Spitze Temperaturen von knapp 20 Grad“ an. Bleibt das nun erstmal so?

Wetter in NRW: Milde Temperaturen reißen nicht ab

Das Wetter in NRW zeigt sich nicht nur mit milden Temperaturen, sondern auch kräftige Niederschläge sind mit im Gepäck. Der Regen wird laut Jung „weite Teile erfassen“ und nur wenige Regionen bleiben von dem wechselhaften Wetter verschont. Diese Kombination machtr sich jedoch, besonders bei der Natur, auch ohne viele Sonnenstunden bemerkbar. Die Natur blüht richtig auf und drängen den Gedanken an die kalten Wintermonate in den Hintergrund.

Doch aufgepasst! Der Wetter-Experte warnt: „Man darf sich noch nicht in Sicherheit wiegen.“ Im März und April kann es nämlich trotz des aktuell milden Wetters nochmal klirrend kalt werden. Schal und Mütze sollten also noch nicht zu weit hinten im Schrank verstaut werden auch, wenn es laut Prognose zumindest für die nächsten zehn Tage angenehm warm bleibt.

Die Woche startet am Montag (19. Februar) mit viel Wolken am Himmel und um die zehn Grad. Während sich die Sonne kaum bis gar nicht blicken lässt, schafft es jedoch auch der Regen nicht durchzudringen. Anders sieht es am Dienstag (20. Februar) aus. Mit noch weniger Sonnenstunden und ortsweise Schauern lockt es trotz warmen Temperaturen nur die wenigsten nach draußen.