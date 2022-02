Wetter in NRW: Das war's mit Sonnenschein! Am Wochenende wird es wieder richtig ungemütlich

Der Februar begrüßt uns mit milden Temperaturen. Dafür muss das Wetter in NRW allerdings vorerst ohne Sonnenschein auskommen.

Eins steht fest: Den Regen werden wir so schnell wohl nicht los. Wie genau das Wetter in NRW für die nächsten Tage aussieht, erfährst du hier.

Wetter in NRW: Den Rest der Woche bleibt es grau

Am Donnerstag und in den kommenden Tagen bleibt es in NRW stark bewölkt. Laut dem „Deutschen Wetterdienst“ (DWDL) kann es am Donnerstag zeitweise zu leichtem Regen oder Sprühregen kommen. Die Temperaturen pendeln sich zwischen sieben und zehn Grad ein.

So entsteht eine Wettervorhersage:

Rund 10.000 Bodenstationen, 7.000 Schiffe, 600 Ozean-Bojen, 500 Wetterradarstationen und etwa 3.000 Flugzeuge sorgen weltweit dafür, dass stündlich Wetterdaten erfasst werden

Gemessen werden Parameter wie Lufttemperatur und -druck, Windrichtung und -geschwindigkeit oder Wolkenhöhe

Pro Stunde sammeln sich so etwa 25.000 Meldungen an, die übermittelt und ausgewertet werden

Wetter in NRW: Das erwartet uns am Wochenende

Am Freitag werden ähnlich milde Temperaturen erwartet. Am Nachmittag zieht von Nordwesten aus Regen auf, der gegen Abend auch das Sauerland erreicht. Dabei sind auch Graupel und kurze Gewitter möglich – in den Höhenlagen kann es zu Schneefall kommen.

Wetter in NRW: Zum Wochenende regnet es sich ein. Foto: dpa

In der Nacht zu Samstag kann es in NRW glatt werden. Tagsüber wird es am Samstag wechselnd bewölkt, teilweise mit Schnee- und Regenfall. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht Grad.

In der Nacht zu Samstag kann es in NRW glatt werden. Tagsüber wird es am Samstag wechselnd bewölkt, teilweise mit Schnee- und Regenfall. Die Höchsttemperaturen liegen bei fünf bis acht Grad.