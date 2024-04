Wetter in NRW: Jetzt wird’s ungemütlich! April bringt die Wende

Der April, der macht, was er will! Pünktlich zum Start in den vierten Monat des Jahres ist es vorbei mit heiter Sonnenschein. Jetzt kommt die Wende beim Wetter in NRW!

Frühlingsfreunde müssen jetzt ganz stark sein. Das Wetter in NRW wird ungemütlich. Dabei haben sich viele doch schon auf wärmere Temperaturen gefreut. Doch das muss erst einmal warten. Deine Jacke solltest du auf keinen Fall im Schrank verstauen – Temperatursturz am Ostermontag (1. April)!

+++Wetter in NRW: Irres Naturspektakel am Himmel! „Ein Hauch von Afrika“+++

Wetter in NRW wird ungemütlich

Wie das Online-Portal „Wetterprognose und Wettervorhersage“ berichtet, verlängern sich die Schauer der Nacht am Ostermontag-Vormittag über weite Teile von NRW, aber auch von Niedersachsen und Schleswig-Holstein. Auch in Mecklenburg-Vorpommern und Sachsen-Anhalt ist mit Regen zu rechnen – die Menschen in NRW müssen sich also nicht allein mit schlechtem Wetter herumschlagen.

Am späten Ostermontag-Nachmittag kann es in einem breiten Streifen von NRW zu lokalen Schauern kommen. Und auch Gewitter können nicht ausgeschlossen werden! Dabei sorgte doch erst am Ostersonntag (31. März) ein heftiges Unwetter in Dortmund und Umgebung für flüchtende Osterfeuer-Besucher (wir berichteten hier).

Wetter in NRW: Vorsicht bei Wind und Gewitter!

Am Ostermontag erreichen die Temperaturen über dem Westen bis zu 18 Grad. Der Wind frischt aus westlichen bis südwestlichen Richtungen auf und kann dabei in Gewitternähe zu stürmischen Windböen führen – Vorsicht also!

Und auch am Dienstag (2. April) sieht es wettertechnisch noch alles andere als frühlingshaft aus. Die kühle Luftmasse hat ganz Deutschland heimgesucht. Die Temperaturen pendeln sich auf +10 bis +15 Grad ein. Sonne und Wolken wechseln sich dabei ab. Es kann zwischendurch immer mal wieder zu Regenschauern kommen.

Mehr Themen und News haben wir hier für dich:

Ein paar sonnige Momente sind möglich

Und auch am Mittwoch (3. April) kann von echtem Frühlings-Wetter weiterhin nicht die Rede sein. So ist bei überwiegend starker bis wechselnder Bewölkung zeitweise mit Regen zu rechnen. Immerhin: Zwischendurch lockert die Bewölkung auch auf und ermöglicht uns so ein paar sonnige Momente. Und wer weiß, vielleicht werden uns diese sonnigen Momente schon bald wieder regelmäßiger beschert…