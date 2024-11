Wetter in NRW: Vor dem 1. Advent geht’s rund – „Kann ordentlich blasen“

Hat die ungemütliche Wetterlage in NRW und anderen Teilen Deutschlands auch bald mal endlich ein Ende? Das dürften sich gerade Freunde von Schnee und klirrend kalten Temperaturen im Hinblick auf den nahenden meteorologischen Winteranfang fragen. Schon am Sonntag (1. Dezember) und damit pünktlich zum ersten Advent ist es so weit!

Denn der nicht enden wollende Regen kann uns die Stimmung auf dem Weihnachtsmarkt ganz schnell versauen, wenn die Glühwein-Tassen schneller voll als leer werden. Bevor es zumindest ein bisschen winterlicher in NRW wird, dreht das Wetter aber kurz vorm 1. Adventswochenende mit heftigen Sturmböen nochmal ordentlich auf.

Wetter in NRW: Plötzlich geht’s rund!

Schon in der Nacht von Mittwoch (27. November) auf Donnerstag soll es so weit sein. Dann hat uns Sturmtief „Telse“ laut Diplom-Meteorologe Dominik Jung vom Wetter-Kanal „wetter.net“ gerade in NRW vollends in seiner Gewalt. „Da kann’s dann ordentlich blasen“, gibt auch der Experte zu bedenken und warnt vor massiven Sturmböen, die teils bis zu 120 Stundenkilometer erreichen könnten.

Doch so schnell wie „Telse“ uns die stürmische Wetter-Lage in NRW beschert, so schnell trägt er sie auch wieder hinfort. Denn schon am Donnerstagmittag soll dann schon wieder alles vorbei sein und das Wetter in NRW wird sich von seiner ruhigen und freundlichen Seite zeigen.

SO geht’s im Westen weiter

Das Adventswochenende (30. November bis 1. Dezember) soll dann sogar vergleichsweise trocken bleiben. Aber eines ist gewiss: Die Temperaturen stürzen ordentlich ab und machen den Griff zu Winterjacke, Schal und Handschuhen bei gerade mal fünf Grad für viele unerlässlich.

Noch mehr Wetter-News aus NRW:

Schon danach könnte die West-Wetterlage uns aber schon wieder nasse Füße bescheren und das wechselhafte Wetter der letzten Zeit zurückbringen. Laut Jung ist damit „erst mal kein Preis für den Winter zu gewinnen.“ Und auch für Winterfreunde gibt’s in NRW „erst mal nichts zu holen“, lautet das niederschmetternde Experten-Urteil. Mehr zu den Wetter-Aussichten in NRW und Umgebung erhältst du bei „wetter.net“ >>>.