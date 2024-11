Wetter-Experte warnt Autofahrer in NRW – „Allerhöchste Zeit“

Das dürfte mittlerweile jeder gemerkt haben: Es wird kälter in NRW. Tagsüber erreichen die Temperaturen kaum noch die 10-Grad-Marke und dann verdeckt auch noch jeden Morgen und Abend der Nebel die Sicht. Typisches Herbst-Wetter eben.

Allerdings hat das schon bald ein Ende – eines mit Schrecken? Erste Wetter-Prognosen lassen NRW erschauern.

+++ Wetter in NRW: Orkan UND Schnee?! Experte mit üblen Aussichten +++

Wetter in NRW: Orkantief und Schnee kommen

„Nachdem beim Wetter seit Wochen außer viel Nebel und etwas Sonnenschein kaum noch etwas passiert ist, wird es nächste Woche gleich richtig spannend“, verkündet Meteorloge Dominik Jung von „wetter.net“. „Tiefs dringen nach Deutschland vor und bringen uns viel Wind und Sturm, sogar ein Orkantief könnte uns nächste Woche Mittwoch oder Donnerstag treffen.“ Ganz sicher sei das aber noch nicht.

Mehr dazu hier: Wetter in NRW: Jetzt kommt es knüppeldick – Experte reißt die Augen auf! „Rambazamba“

Höchstwahrscheinlich jedoch dürfte es kälter werden – und nicht nur das. „Mit den stürmischen Zeiten kämen dann auch polare Luftmassen zu uns. Diese sorgen dafür, dass die Schneefallgrenze deutlich absinkt und es in der nächsten Woche in mittleren und höheren Lagen zu Schneefall kommen kann.“ Am 21. oder 22. November könnten dann selbst in tiefen Lagen erste Flocken fallen.

Wetter in NRW: Frost und Glätte auf den Straßen

Doch nicht nur der eventuell fallende Schnee kann auf den Straßen zu Unfällen führen, auch die drohende Glätte. Die ist schon jetzt real. So kam es am Montag (11. November) schon zu lokalem Bodenfrost und auch ab Freitag (15. November) müssen Verkehrsteilnehmer wieder besonders vorsichtig sein, wie der Deutsche Wetterdienst (DWD) vorwarnt.

Mehr News:

An Autofahrer in NRW richtet Jung jetzt warnende Worte: „Es ist nun allerhöchste Zeit für Winterreifen“. Wer jetzt noch keine drauf hat und nachher auf den rutschigen Straßen verunfallt, ist selber schuld – und muss nachher noch ein hohes Bußgeld zahlen.