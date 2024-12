Weihnachtsmarkt in NRW: Besucher wüten kurz nach Eröffnung – „Ein Grauen“

Draußen wird es früher dunkler, die Tage werden kälter und allerlei festliche Lichter erhellen die Straßen – endlich hat die Weihnachtsmarkt-Zeit wieder begonnen. Schon seit einigen Wochen können Besucher durch die Gassen zwischen den kleinen Buden schlendern und sich dabei ganz vom Weihnachts-Feeling abholen lassen.

So hat auch der Weihnachtsmarkt Soest am 25. November seine Pforten geöffnet. Bis einschließlich zum 22. Dezember können Besucher hier 100 weihnachtliche Stände betrachten und verschiedenste Leckereien naschen. Doch kurz nach der Eröffnung trudeln schon die ersten negativen Meinungen zum Soester Weihnachtsmarkt ein.

Weihnachtsmarkt Soest: „Ein Grauen“

Eigentlich gilt der Weihnachtsmarkt Soest als ein Geheimtipp, wenn es um die Märkte zur Winterzeit geht. So postet eine Userin in einer Gruppe auf der Social-Media-Plattform „Facebook“ einen Beitrag, in dem sie Bilder von ihrem Besuch dort teilt. „Sehr empfehlenswert“, schreibt sie. „Die beeindruckende Kulisse der Soester Altstadt schafft eine besonders schöne und heimelige Atmosphäre“.

Eine andere Nutzerin sieht das wohl anders. Sie verweist auf das Foto des illuminierten Weihnachtsbaumes aus dem Beitrag: „Im Dunkeln sieht der Baum zwar schön aus, bei Tageslicht ein Grauen“, kommentiert sie. Der Weihnachtsbaum aus Licht erhellt auf dem Foto die Gassen des Soester Weihnachtsmarktes.

Die anderen User scheinen das nicht anders zu sehen: „Besonders schön dieses Jahr: der Tannenbaum“ witzelt eine Nutzerin. Trotz des eher unschönen Lichtbaums sind die Meinungen zum Markt an sich durchweg positiv. „Einer der schönsten Weihnachtsmärkte“ oder „Für uns der Schönste, den es gibt“ sind nur zwei der zahlreichen Kommentare, die das winterliche Ausflugsziel in Soest loben.