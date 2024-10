Weihnachtsmarkt in NRW feiert Comeback – mit einzigartiger Idee

Über Jahrzehnte hinweg gab es hier keinen Weihnachtsmarkt mehr. Doch in diesem Jahr gibt es in der NRW-Stadt Köln ein großes Comeback. Das Sülzer Weihnachtsdorf kehrt zurück!

+++ Änderung bei Dortmunder Weihnachtsmarkt verärgert Besucher – „Sollte sich schämen“ +++

Im drittgrößten Veedel der Stadt wird nun das zweite Jahr in Folge ein Weihnachtsmarkt aufgebaut. 2024 markiert allerdings nicht nur die Rückkehr des Marktes nach NRW. Auch haben sich die Veranstalter für dieses Jahr etwas Besonderes ausgedacht.

Weihnachtsmarkt in NRW kehrt zurück

Lange dauert es nicht mehr bis die Weihnachtsmarkt-Saison in NRW beginnt. In den Supermarkt-Regalen stapeln sich schon Schokoladen, Spekulatius und Co., draußen wird es früher dunkel und kälter. Spätestens nach Halloween kann jeder nur noch an die Dezember-Zeit denken. Schon im November eröffnen die ersten Weihnachtsmärkte.

In Köln wird es in diesem Jahr nicht nur am Neu- und Heumarkt sowie am Dom einen geben, sondern auch erneut in Sülz. Das Weihnachtsdorf wird seit den 80er-Jahren erst zum zweiten Mal auf dem Elisabeth-von-Mumm-Platz aufgebaut. Und in diesem Jahr wird noch mal alles anders.

NRW-Weihnachtsmarkt mit nachhaltiger Idee

Der „Express“ hat mit dem Organisator Dylan Stuka gesprochen, der bereits ein paar Eckdaten für das diesjährige Weihnachtsdorf verraten hat. In den 15 Hütten auf dem Platz wird es ein wechselndes Angebot regionaler Gastro- und Einzelhändler geben. Und in Kooperation mit „Vytal“ werden Getränke und Essen ausschließlich in Mehrfachgeschirr angeboten. Dadurch spart der Markt jede Menge Müll.

Mehr Themen:

„Die Besucherinnen und Besucher kriegen ihr Essen in der passenden ‚Vytal‘-Form ausgehändigt und können diese nach dem Verzehr ganz einfach in unseren Getränkehütten abgeben. Das Geschirr wird dort gesammelt, später gespült und weiterverwendet“, erklärt Stuka das Konzept. „Wir gehen damit den nachhaltigen Weg und wollen damit Vorreiter für Veranstaltungen dieser Form in Köln sein.“

Das Sülzer Weihnachtsdorf wird vom 28. November bis 23. Dezember wochentags von 15.00 bis 22.00 Uhr eröffnet. Am Wochenende können Besucher bereits ab 12.00 beziehungsweise 13.00 Uhr über den Weihnachtsmarkt schlendern.