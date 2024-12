Weihnachtsmarkt in NRW: Besucher reiben sich die Augen – plötzlich sind sie da

Na, da reiben sich Besucher verwundert die Augen! Die Weihnachtsmarkt-Saison in NRW ist längst in vollem Gange, und doch hat ein ernstes Thema die Freude etwas überlagert: die Frage der Sicherheit. Erst Ende November ermahnte Bundesinnenministerin Nancy Faeser (54, SPD) Besucher von Weihnachtsmärkten zur „Wachsamkeit“.

Es wurden Waffenverbotszonen erweitert, Polizei vor Ort und Security aufgestockt, dazu noch die bekannten „Anti-Terror-Poller“, um Terrorangriffe mit Fahrzeugen zu verhindern. Jetzt geht die Polizei in Hagen einen weiteren Schritt – und bekommt Kollegen-Hilfe auf dem Weihnachtsmarkt in NRW!

Weihnachtsmarkt in NRW: Besucher reiben sich die Augen

Ob uniformiert und sichtbar oder „nur“ in zivil – die Polizei Hagen ist täglich auf dem Weihnachtsmarkt präsent. Jetzt gibt es Unterstützung – und zwar aus EU-Land Rumänien! Das LKA NRW plant und organisiert in Zusammenarbeit mit dem Generalkonsulat des osteuropäischen Landes den Einsatz rumänischer Polizisten auf den Weihnachtsmärkten in NRW.

Deshalb sind an mehreren Tagen auch in Hagen Polizisten in rumänischer Uniform zu sehen. Sie werden neben Hagen auch in Dortmund und Köln eingesetzt. „Wir sind froh über die Unterstützung, weil sie uns besonders bei sprachlichen Barrieren schnell helfen können und so dafür sorgen, dass Einsätze auf dem Weihnachtsmarkt reibungslos ablaufen können“, sagt Hauptkommissar Mathias Witte von der Polizei Hagen.

Erst zuletzt kam es auf dem Weihnachtsmarkt in Duisburg zu Randalen, bei denen die Polizei 15 Verdächtige aus dem Verkehr zog. Bleibt zu hoffen, dass so was nicht in Hagen passiert – schon gar nicht, wenn Einsatzkräfte aus Rumänien vor Ort sind…