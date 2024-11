Weihnachtsmarkt in NRW: Neuer Glühwein-Hammer – hier zahlst du fast 10 Euro pro Tasse!

Die Weihnachtsmarkt-Saison in NRW ist offiziell eröffnet. Nach dem Beginn des Weihnachtsmarkts in Essen-Stelle (mehr dazu hier >>>) wird das bunte Treiben im Laufe des Monats in zahlreichen weiteren Städten beginnen.

Als eines der beliebtesten Ziele in der Adventszeit gilt der Aachener Weihnachtsmarkt. Die Grenzstadt tief im Westen von NRW wird auch in diesem Jahr wieder tausende Besucher aus der Region sowie Belgien und den Niederlanden anlocken. Um sich die Spezialitäten vor Ort leisten zu können, werden sie tief in die Tasche greifen müssen.

Weihnachtsmarkt in NRW: Glühwein-Preise steigen

Wer über den Weihnachtsmarkt Aachen schlendert, kommt um die berühmten Printen nicht herum. Die speziellen Lebkuchen sind seit jeher das absolute Markenzeichen der Region. Doch bei einem gepflegten Besuch auf dem Weihnachtsmarkt darf natürlich der Glühwein auch nicht fehlen. Bei den Preisen schlackern vielen Besuchern mittlerweile die Ohren.

Schon in den letzten Jahren sind die Glühwein-Preise explodiert. So werden mittlerweile beinahe überall in NRW rund drei bis fünf Euro pro Tasse fällig. Wenn dann noch Pfand hinzukommt, kommt man mit einem Schein schon bald nicht mehr aus. Und die Preise steigen weiter, auch auf dem Weihnachtsmarkt in Aachen.

Hier zahlst du fast zehn Euro für einen Glühwein

So müssen Besucher nach Angaben von „t-online“ beispielsweise an den „Bahkauv-Brew“-Ständen Nordpol und Südpol im Weihnachtsdorf am Büchel mittlerweile 4,50 Euro zahlen – und damit 50 Cent mehr als noch im Vorjahr. Hinzu kommt hier noch ein sattes Pfand von fünf Euro. Wer sich den Becher nicht als Souvenir mitnehmen möchte, sollte ihn also dringend festhalten – sonst steigen die Kosten fast auf zehn Euro pro Getränk!

An anderen Ständen müssen Besucher mit ähnlichen Kosten rechnen, wobei das Pfand nicht überall so hoch ausfällt.