Weihnachtsmarkt nahe NRW: Einzigartiges Erlebnis – DAS musst du gesehen haben

Auch wenn bei den aktuellen Temperaturen wohl niemand Lust auf Glühwein hat, dauert es nicht mehr lange, bis die ersten Weihnachtsmärkte in NRW öffnen.

In NRW gibt es zwar zahlreiche beliebte Weihnachtsmärkte, aber auch außerhalb der Landesgrenze gibt es weihnachtliche Stimmung, die begeistert. Nur wenige Kilometer von NRW entfernt sorgt ein Weihnachtsmarkt jetzt für mächtig Aufregung.

Weihnachtsmarkt nahe NRW: Einzigartiges Erlebnis

Fast jede Stadt überlegt sich jedes Jahr etwas Neues aus, um so viele Besucher wie möglich auf den Weihnachtsmarkt zu locken. Menschen, die an der deutsch-niederländischen Grenze wohnen, haben dabei sogar die Möglichkeit, nur wenige Kilometer aus NRW rauszufahren, um einen spektakulären Weihnachtsmarkt zu sehen.

Dabei handelt es sich um „Europas größten unterirdischen Weihnachtsmarkt“, wie es auf der Webseite der „Weihnachtsstadt Valkenburg“ heißt. Der Weihnachtsmarkt ist also komplett unterirdisch in der Fluweelengrotte und in der Gemeindegrotte. Sie befindet sich unter der alten Burgruine von Valkenburg in der Nähe von Maastricht.

Der unterirdische Weihnachtsmarkt in Valkenbrug. Foto: imago images/Lin Liping/Photosho

Beide Grotten zeichnen sich durch ihre labyrinthartigen Gänge aus. Besucher haben vom 17. November bis zum 30. Dezember die Möglichkeit, den unterirdischen Weihnachtsmarkt in Holland zu bestaunen. Von 11 Uhr bis 19 Uhr hat der Markt unter der Woche geöffnet. Am Wochenende haben die Besucher von 10 bis 19 Uhr Zeit, den Weihnachtsmarkt zu besuchen.

Diesen Weihnachtsmarkt musst du gesehen haben

Es gibt aber auch Ausnahmefälle: am 24. Dezember (Sonntag) von 10 Uhr bis 18 Uhr. Am 25. Dezember ist der Markt geschlossen. Am 26. und 30. Dezember jeweils von 11 bis 18 Uhr.

Auf der Homepage steht, dass Tickets für den Weihnachtsmarkt nur online erhältlich sind. Für die Gemeindegrotte zahlen Erwachsene zehn Euro Eintritt. Kinder zwischen 5 und 11 Jahren zahlen fünf Euro. In der Fluweelengrotte kostet der Zugang für einen Erwachsenen 9 Euro und für Kinder 5 Euro. Gruppentickets sind ebenfalls buchbar.