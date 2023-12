Weihnachtsmarkt Düsseldorf: Besucher erwartet Gratis-Angebot – sie werden sofort hellhörig

Der Dezember hat begonnen und die ersten Türchen am Adventskalender wurden bereits geöffnet. Neben dem Einkaufen von Weihnachtsgeschenken und dem Backen von leckeren Plätzchen darf eines in diesem Monat auf keinen Fall fehlen: Ein Besuch auf einem der zahlreichen Weihnachtsmärkte in NRW. Besonders Düsseldorf zieht in der Vorweihnachtszeit viele Besucher an.

Aus ganz NRW reisen zahlreiche Menschen in die Landeshauptstadt, um den weihnachtlichen Zauber zu genießen. Parken in Düsseldorf, das ist zu jeder Jahreszeit so eine Sache. Lange Parkplatzsuchen und horrende Preise sind hier für viele zur Gewohnheit geworden. Damit der Ausflug zum Weihnachtsmarkt davon nicht getrübt wird, hat sich die Stadt Düsseldorf etwas ganz Besonderes einfallen lassen.

Weihnachtsmarkt in Düsseldorf: Sparfüchse aufgepasst!

Damit der Besuch des Weihnachtsmarktes nicht nur aus Parkplatzsuche und teuren Parktickets besteht, hat die Stadt Düsseldorf in Kooperation mit der Provinzial Rheinland ein besonderes Angebot gestartet. „Das Provinzial-Parkhaus am Hohensandweg 41, direkt an der A46 gelegen, wird an einigen besuchsstarken Tagen kostenfrei nutzbar sein“, heißt es. Das Provinzial-Parkhaus liegt verkehrsgünstig und ist somit die ideale Ausweichmöglichkeit für alle, die mit dem Auto anreisen.

Das Mitarbeiter-Parkhaus der Provinzial Rheinland kann nach eigenen Angaben an den folgenden Samstagen (9., 16. und 23. Dezember) jeweils zwischen 10 und 22 Uhr kostenfrei genutzt werden. Am 3. Dezember gab es das Angebot erstmals.

Mit verschiedenen Verkehrsmittel schnell auf den Weihnachtsmarkt

Es gibt verschiedene Möglichkeiten, vom Parkhaus in die Altstadt zu gelangen, wo der Weihnachtsmarkt an mehreren Standorten besucht werden kann. Rund 170 Stände laden zu Glühwein, leckerem Essen und vielem mehr ein. Die Stadtbahnhaltestelle Werstener Dorfstraße ist nur einen Steinwurf vom Parkplatz entfernt.

Hier fahren verschiedene Stadtbahnlinien ab, die dich in 15 Minuten direkt zur Heinrich-Heine-Allee bringen. Das ist der perfekte Standort für den Besuch auf dem Weihnachtsmarkt. Die Buslinien SB 50, 780, 782 und 785 fahren ebenfalls von der Haltestelle Werstener Dorfstraße (Bussteig 4) ab.

Die Stadt empfiehlt außerdem: „Für eine schnelle und flexible Fahrt ins Stadtzentrum befinden sich die E-Scooter der in Düsseldorf vertretenen Anbieter nur zwei Gehminuten entfernt auf der Kölner Landstraße“. So sei man innerhalb von 10-15 Minuten in der Altstadt.