Verkaufsoffener Sonntag: In DIESEN NRW-Städten kannst du am 2. Advent shoppen

Adventszeit ist Shopping-Zeit! Nur noch wenige Wochen bis zur großen Bescherung an Heiligabend – klar, dass da ein verkaufsoffener Sonntag wie am 4. Dezember wie gerufen kommt. Wann sonst hätte man die Ruhe und Zeit, Geschenke für seine Liebsten einzukaufen?

Der verkaufsoffene Sonntag ist auch für alle geeignet, die eben nicht auf den letzten Drücker Geschenke kaufen wollen. Und tatsächlich haben viele Städte und Läden in NRW geöffnet. DER WESTEN zählt auf, wann und wo so richtig geshoppt werden kann.

Verkaufsoffener Sonntag: Läden in Dortmund und Köln haben geöffnet

Sowohl in Dortmund als auch in Köln haben etliche Läden geöffnet, eine Shopping-Tour kann also auch wunderbar mit einem Besuch auf dem Weihnachtsmarkt verbunden werden. Die Geschäfte in Dortmund und Köln sind jeweils von 13 bis 18 Uhr geöffnet.

In Düsseldorf gibt es ebenfalls einen verkaufsoffenen Sonntag, allerdings nicht in der Innenstadt. Auch im Sauerland gibt es mehrere verkaufsoffene Sonntage. So öffnen die Geschäfte u.a. in Olpe, Menden und Schmallenberg.

Hier ein Überblick der verkaufsoffenen Sonntage am 4. Dezember in NRW: