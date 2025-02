US-Amerikaner bestellt bei „To good to go“ – und kann nicht fassen, was er bekommt

Ryan, besser bekannt auf Instagram als „ryaneatss“, ist ein US-Amerikaner, der mittlerweile in NRW lebt. Hier testet er allerlei Spezialitäten und Lebensmittel, die er aus Amerika nicht kennt. Dieses Mal war der Influencer allerdings mehr als überrascht, als er in seine „Too Good To Go“-Tüte schaute.

Denn als er diesmal bei „Too Good To Go“ bestellte, konnte er es kaum fassen – damit hatte er nicht gerechnet.

US-Amerikaner aus NRW: „Too Good To Go“-Tüte löst Verwunderung aus

„Too Good To Go“ ist mittlerweile ein echter Hit. Das Unternehmen hat es sich zur Aufgabe gemacht, Lebensmittelverschwendung zu reduzieren, indem es überschüssige Ware aus Cafés, Bäckereien und anderen Geschäften zu einem fairen Preis anbietet – Lebensmittel, die sonst im Müll landen würde. Eine echt gute Sache – und auch Ryan aus NRW wollte von diesem Win-Win-Szenario profitieren.

Deshalb entschied er sich, eine Überraschungstüte bei „Backkönig“ zu holen, wie er auf Instagram teilte – und das für gerade mal 4 statt 12 Euro. Schnell zeigte er seinen Followern das Ergebnis, und die konnten direkt sehen, dass die „Überraschung“ vielleicht nicht ganz so überraschend war. Denn statt in einer Papiertüte kamen die Leckereien in einer Plastiktüte.

Käsecroissant, Börek & Co.: Ausbeute ist riesig

Trotzdem ließ sich Ryan nicht den Spaß verderben und präsentierte stolz seine Ausbeute. Zuerst zeigte er ein Käsecroissant, das sofort verkostet wurde. Doch das war noch lange nicht alles: In der Tüte befanden sich auch ein Sandwich, ein Spinat-Börek und mehrere Brötchen.

Kein Wunder, dass Ryan vom „Backkönig“ total begeistert war, immerhin war die Tüte randvoll gefüllt! So empfahl er auch seinen Fans, die App herunterzuladen. Es bleibt also spannend, was der Influencer aus NRW als Nächstes testen wird – seine Follower werden es sicher erfahren.