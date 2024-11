Tierheim im Ruhrgebiet öffnet Tasche und will es nicht glauben – „Ziemlich verstört“

Auf Facebook berichtet ein Tierheim aus Bottrop (Ruhrgebiet) von einem tragischen Fund. Man kann kaum fassen, auf was für eine Art und Weise diese beiden Katzen ausgesetzt wurden.

Das Tierheim in Bottrop befindet sich in der Nähe der Kneipe „Cottage Pub & Café“. Vor dieser Kneipe fand man eine kleine Transporttasche aus Stoff, die in der Nacht vor dem Laden abgelegt wurde. Als man jedoch die Tasche öffnete, konnte man es jedoch kaum fassen und kontaktierte sofort den Tierschutzbund „Tierfreunde Bottrop e. V.“

Tierheim im Ruhrgebiet: „Es ist einfach nicht zu fassen …“

Auf Facebook berichtet das NRW-Tierheim im Ruhrgebiet, dass sich in der kleinen und beengten Tasche zwei große Katzen befanden, die „auf Hilfe gewartet“ haben. Die beiden wurden einfach vor der Kneipe in der Nachbarschaft des Tierheims ausgesetzt.

Jetzt kümmern sich die Mitarbeiter um die beiden Katzen und versuchen, diese aufzupäppeln. Von ihrer Erfahrung sind die beiden Katzen jedoch „ziemlich verstört“, wie das Tierheim auf Facebook berichtet. Sie benötigen jetzt viel Ruhe und Zuneigung, um sich zu erholen.

Die Helfer in Bottrop sind schockiert über den Fund und schreiben: „Es ist einfach nicht zu fassen …“ Aber auch in den Kommentaren auf Facebook können viele Nutzer nicht fassen, dass man die beiden Katzen auf diese Art und Weise ausgesetzt hat.

Katzen mussten in der Kälte auf Hilfe warten

Eine Nutzerin schreibt etwa: „Es ist nicht zu fassen. Die armen Kater. Gott sei Dank sind die beiden bei euch in Sicherheit. Der Mensch ist echt grausam.“ Ein anderer User stimmt diesem Entsetzen zu und merkt an: „Unglaublich und zu allem Überfluss bei diesen Temperaturen.“

Der Vorfall in Bottrop schockiert nicht nur das Tierheim. Man kann nur hoffen, dass die beiden Kater sich von dieser Erfahrung gut erholen und vielleicht sogar bald ein neues Zuhause finden. Bis dahin sind sie bei dem Tierheim im Ruhrgebiet in guten Händen.