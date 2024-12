Tierheim in NRW: Sechs Hundewelpen ausgesetzt! Ihr Zustand lässt Schlimmes erahnen

Immer wieder landen in den Tierheimen in NRW arme Lebewesen, deren Herkunft einige Fragen aufwirft. Nur selten haben Tiere, die in den Einrichtungen landen, eine schöne Lebensgeschichte hinter sich.

So dürfte es auch sechs Hundewelpen gehen, die in einem Tierheim in Mechernich abgegeben wurden. Die Vierbeiner sollen angeblich an einem Rastplatz ausgesetzt worden sein, wurden dort von zwei Frauen gefunden und in dem Tierheim abgegeben. Doch es gibt einige Ungereimtheiten.

Tierheim in NRW: Mitarbeiter haben üblen Verdacht

Auf Facebook teilen die Mitarbeiter des Tierheims in NRW die Geschichte der sechs süßen Welpen. Sie wurden einen Tag vor Nikolaus in dem Heim abgegeben, „Fundort sei angeblich der Rastplatz am Blauen Stein Höhe Weiterwisst“. Eine Sache macht allerdings stutzig: „Die Welpen waren in einer offenen Tasche und vollkommen trocken, wobei es aber zu dem Zeitpunkt geregnet hat.“ Auch konnten sich die beiden Finderinnen nicht ausweisen.

„Für uns ist nicht ausgeschlossen dass hier eine Tieraussetzung stattgefunden hat“, erklären die Tierheim-Angestellten ihren Verdacht. Dazu kommt, dass alle Welpen eine Missbildung am rechten Fuß haben. Somit steht der Verdacht im Raum, dass die Tierkinder das Produkt von Inzucht sind.

Tierheim in NRW: Tierfreunden „fehlen jegliche Worte“

In dem Kommentarbereich zu dem Facebook-Beitrag lassen viele Tierfreunde ihren Emotionen freie Lauf, viele sind wütend und traurig über die Vorkommnisse.

„Wir brauchen dringend Gesetze und fachliche Prüfungen für die Tüchtung von Tieren – dann könnte dieser ganze Zuchtwahnsinn – zumindest hier- beschränkt werden. Wir denken immer, dass wir hier in der EU so gebildet und hochentwickelt sind – Tierschutz aber ist immer noch kein wirkliches Thema- Armutszeugnis für Europa!“, findet etwa eine Frau. „Hört sich schwer nach privater Vermehrung an. Nun hat es nicht so perfekt geklappt und ab damit ins Tierheim. Die armen Mäuse. Aber, diese Damen haben die Tiere nicht wild ausgesetzt. Danke an alle lieben Menschen, die sich jetzt kümmern“, schreibt eine andere. „Da fehlen mir jegliche Worte“, lautet ein weiterer fassungsloser Kommentar.

Viele drücken zudem die Daumen, dass den kleinen Welpen und ihrer deformierten Pfote geholfen werden. Das Tierheim in NRW bittet übrigens derweil um Hilfe, um die Frauen, die die Hunde abgaben, ausfindig zu machen – es bietet sogar eine Belohnung in Höhe von 1000 Euro an, sollten die Verantwortlichen ermittelt werden können.