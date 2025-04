Tierheim in NRW: Katze „Tiffy“ hat nicht einen Interessenten – der Grund ist traurig

Friedlich, ausgeglichen und der Wunsch nach vielen Kuschelstunden statt Mäuse fangen: Katze „Tiffy“ aus einem Tierheim in NRW klingt wie ein wahr gewordener Traum für jeden Katzen-Neuling. Doch statt einer langen Warteliste hat die Fellnase keinen einzigen Interessenten.

Jetzt verraten die Tierpfleger aus Hürth den traurigen Grund.

Tierheim NRW: Katze Tiffy findet kein Zuhause – Grund ist ihre Rasse

Tiffy ist gerade einmal sechs Jahre alt und hat in ihrem jungen Katzenleben schon einiges erlebt. So kam sie als Fundkatze ins Tierheim Hürth – und nicht nur das: Sie war hochschwanger. Sage und schreibe fünf Kätzchen hat sie damals zur Welt gebracht, die alle bereits vermittelt sind.

Doch die verschmuste graue Katze wartet bisher vergeblich auf ein neues Zuhause. Dabei will Tiffy „einfach nur geliebt werden“, wie eine Pflegerin des Tierheims in NRW betont. Und trotz all ihrer guten Eigenschaften findet das Tier einfach keine Interessenten. Die Tierschützer sind sich sicher: Es liegt an ihrer Rasse. Denn Tiffy ist eine Scottish Fold, die zu den Qualzuchten gehört.

Und das hat Folgen: „Der Kiefer ist viel zu eng“. Und damit nicht genug: Auch ihre „Beine sind krumm“, was früher oder später zu Arthrose führen wird. Dann braucht Tiffy Schmerzmittel, denn „ihr wird alles wehtun“.

Qualzucht löst Fan-Wut aus: „Wann werden sie endlich verboten?“

Der Fall der einsamen Katzen-Dame aus NRW löst bei den Tier-Fans vor allem viel Trauer und auch Wut aus. So schreibt ein User unter dem Facebook-Beitrag: „Wann werden sie in Deutschland endlich verboten, diese Qualzuchten? Andere Länder sind da viel weiter.“ Auch ein anderer Nutzer meint: „Sie kann so wirklich gar nichts dafür, dass es Menschen gibt, die nur auf das Äußere gehen und diese Rasse züchten. Ich wünsche Dir ganz tolle Menschen, die Dich lieben.“

Doch es herrscht – zum Glück – nicht nur Wut: Tiffy hat jetzt endlich auch einige Interessenten. So meint eine Userin: „Sie wäre was für mich. Ich bin fast immer zu Hause.“ Logisch, dass das Tierheim aus NRW sofort auf die Nachricht reagierte und meint: „Melde dich gerne“.

Ob Tiffy also bald auf ein neues Zuhause hoffen kann, steht noch nicht fest. Wir drücken der Katze aus dem Tierheim NRW auf jeden Fall die Daumen – und Pfoten.