Tierheim in NRW nimmt Vierbeiner auf – Mitarbeiter entsetzt! „Hatten alle Pipi in den Augen“

Dramatische Szenen im Tierheim Bergheim (NRW). Zum Start in den Tag mussten die Mitarbeiter am Freitag (14. Oktober) gleich ein Schicksal verarbeiten, das ihnen schwer zu schaffen machen sollte. Vor ihnen stand „Fräulein Firlefanz“, wie das NRW-Tierheim den Vierbeiner nannten.

Es handelte sich um eine nur wenige Wochen alte Katze. Sie sei von Personen abgegeben worden, die behaupteten, das Tier vor drei Tagen auf der Straße gefunden zu haben. „Das lassen wir jetzt einfach mal so stehen und sind einfach nur froh, dass wir ihr ganz schnell helfen können.“ Denn das Kätzchen sei in einem erbärmlichen Zustand gewesen. Als die Angestellten es in Empfang nahmen, „hatten wir alle Pipi in den Augen.“

Tierheim in NRW hat schlimmen Verdacht

Das Tierheim Bergheim geht davon aus, dass jemand offenbar versucht habe, Scottish Fold Katzen zu züchten. Doch von einer liebevollen Zucht sei nichts zu sehen. Die vielleicht sechs Wochen alte Katze sei völlig dehydriert gewesen, leide unter Durchfall und Erbrechen. „Ihre Ohren sind verkrüppelt, der Schwanz ebenfalls und sie hat keine Wimpern. Die Linsen sind getrübt und sie hat wahrscheinlich bei jeder Augenbewegung Schmerzen.“

Das Leid dieses Tieres ist nicht zu übersehen. Das Tierheim verspricht sein Möglichstes zu tun, um das kleine Kitten zu retten. Daneben haben die Mitarbeiter eine große Sorge. Sie fürchten, dass „Fräulein Firlefanz“ kein Einzelkind ist und noch weitere Tiere leiden könnten. Deshalb hat das Tierheim Bergheim eine große Bitte.

Das Tierheim Bergheim kämpft um das Leben von „Fräulein Firlefanz“. Foto: Tierheim Bergheim

NRW-Tierheim mit wichtigem Aufruf

Um den möglicherweise unter tierschutzwidrigen Bedingungen züchtenden Verantwortlichen auf die Spur zu kommen, fragen die Mitarbeiter: „Hat jemand vielleicht Kleinanzeigen gesehen, die auf die Katze passen könnten? Oder hat jemand Geschwister von ihr zuhause?“ Wer etwas weiß, solle sich mit dem Tierheim Bergheim in Verbindung setzen.

Dazu gibt es einen Spendenaufruf, um die Behandlung von „Fräulein Firlefanz“ und eines weiteren Katzen-Babys vom Vortag zu finanzieren. Du möchtest einen Beitrag leisten? So kannst du spenden:

Paypal@tierheim-bergheim.de

Volksbank Köln Bonn eG

IBAN: DE96380601867113049027 (BIC: GENODED1BRS)

Damit die Spenden direkt in die Versorgung der Katzen fließt, sollst du das Stichwort „Katzenkind“ in den Betreff schreiben.