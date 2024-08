Tierheim in NRW: Mitarbeitern fällt beim Anblick DIESER Katze die Kinnlade runter – „Lebensqual“

Tierheime in NRW werden jeden Tag mit den Folgen übereilter Tier-Käufe, herzlosen Züchtern und verantwortungslosen Haltern konfrontiert. Am meisten leidet darunter immer das Tier. So auch in diesem Fall.

„Nicht süß, sondern eine Qualzucht“ – bei dem Anblick dieser Katze erschaudern die Mitarbeiter des Tierheims Moers. Denn Klee sieht nicht nur so aus, als ob er Probleme hat, sondern wirkt auch sichtlich eingeschränkt.

Tierheim in NRW: Überzüchtete Katze leidet

„Klee kam im Rahmen einer amtlichen Sicherstellung zu uns. Glücklicherweise hat hier das zuständige Veterinäramt bei einer illegalen ‚Zucht‘ die rechtlichen Möglichkeiten ausgeschöpft. Es wurde nicht nur kommerziell vermehrt ohne die nötige Legitimation – es wurden im Besonderen Katzen vermehrt, die genetisch bedingt krank sind und alle Merkmale einer Qualzucht erfüllen.“ Die Tierheimmitarbeiter sind entrüstet.

Klee ist eine Scottish Fold Katze. Wie der Name verrät, hat Klee Faltohren. Hintergrund ist ein genetischer Defekt, der zu Knorpel- und Knochenschäden führt. Und darunter leidet das arme Tier sehr.

Klee sucht ein neues Zuhause. Foto: Tierheim Moers

Tierheim in NRW: „Kürzere Lebenserwartung“

„Dadurch ist nicht nur die innerartliche Kommunikation erschwert, sondern auch mit Folgeschäden zu rechnen“, klärt das Tierheim auf. Und noch schlimmer: „Häufig haben Katzen dieser Rasse eine kürzere Lebenserwartung. Schreiten die Schäden voran, kommt es unweigerlich zu Bewegungsschmerzen und der Mensch ist in der Verantwortung zu erkennen, wann aus Lebensfreude Lebensqual wird.“

Schon jetzt kann man Klee ansehen, dass er mit den anderen Katzen im Tierheim nicht mithalten kann. Seine Artgenossen im Katzenhaus scheint er aber dennoch zu mögen und zeigt sich auch den Menschen gegenüber sehr verschmust. Deshalb wollen die Mitarbeiter ihn auch nicht als Einzelkatze vermitteln.

Tierheim in NRW fragt nach Interessenten

„Optimal wäre für ihn die Gesellschaft einer Katze mit ruhigem und ausgeglichenen Temperament – auch das findet sich ja in manchen Rassen wieder – damit aus Spiel nicht irgendwann Schmerz wird, wenn sich seine Erkrankung zeigt.“ Natürlich sollten sich seine neuen Halter auch mit den rassetypischen Problemen auseinandersetzen und im besten Fall bereits Erfahrung damit haben. Wer davon nicht abgeschreckt ist und zudem noch eine Wohnung mit abgesichertem Balkon hat, kann sich gerne beim Tierheim Moers melden.