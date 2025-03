Tierheim in NRW: Mitarbeiter entdecken Kisten vor der Tür – „Geschockt über die Dreistigkeit der Menschen“

„Und täglich grüßt das Murmeltier…“ Für Tierheimmitarbeiter birgt der ganz normale Alltag immer wieder teils böse Überraschungen. Da kommen Fundtiere rein, die aussehen, als hätte sich noch nie jemand um sie gekümmert oder plötzlich werden Kisten mit Tieren vor der Tür abgestellt – ohne Kommentar.

Auch ein Tierheim in NRW hat mal wieder so etwas Furchtbares erlebt. Vor der Tür standen plötzlich zwei Kisten und nicht nur der Inhalt brachte die Mitarbeiter in Rage.

Tierheim in NRW: Mitarbeiter erleben Schock am frühen Morgen

„Immer wieder sind wir geschockt über die Dreistigkeit der Menschen“, schreibt das Tierheim Hilden auf Facebook. „Dieses Mal ging es aber noch weiter.“ Denn kurz vor Öffnung des Tierheims entdeckten die Mitarbeiter zwei Transportboxen vor der Eingangstür. In der einen saßen drei Meerschweinchen und in der anderen ein alter und offensichtlich völlig verängstigter Kater, der sich bereits eingenässt hatte.

Am damaligen Morgen herrschten gerade einmal zwei Grad. Und es kommt noch unfassbarer: „Das Licht war sogar schon an und ein Kollege vor Ort, sodass man sogar hätte klingeln und um Hilfe bitten können. Stattdessen wurden die Tiere feige in diesem kalten Wetter (…) einfach vor unserer Tür stehen gelassen.“ Das können und wollen die Mitarbeiter einfach nicht verstehen.

Tierheim in NRW fragt um Hilfe

Und der Kater? Der „weiß gar nicht, was mit ihm gerade passiert und warum er dieses Schicksal verdient hat“, können die Mitarbeiter mit für dem armen Tier mitfühlen. Darum bitten sie nun um Hilfe. „Falls jemand diese Tiere kennt oder Hinweise zu der Person hat, die die Tiere abgestellt hat, wendet Euch gerne an uns, wir sind über alle Hinweise dankbar“, starten sie einen Aufruf auf Facebook.

Zum Glück lief an besagtem Tag auch die Überwachungskamera. Die Person, die die Tiere dort vor der Tür abgestellt hatte, dürfte auf den Aufnahmen zu sehen sein. Diese Fotos hat das Tierheim der Polizei bereits übermittelt und den Fall zur Anzeige gebracht. Denn es ist nach wie vor eine Straftat, Tiere einfach so auszusetzen.