Tierheim in NRW öffnet Tür: Mitarbeitern fällt die Kinnlade runter, als ER plötzlich vor ihnen steht

Ausgesetzte Hunde, verwahrloste Katzen und rücksichtslose Tiervermehrer. Beinahe täglich müssen Tierheime in NRW traurige Schicksale rund um Vierbeiner verkraften. Dabei haben die in letzter Zeit so häufig aus allen Nähten platzenden Einrichtungen auch noch mit einem äußerst schmalen Budget zu kämpfen.

Wohl den Tierheimen in NRW, die auf Spender zurückgreifen können. Das Tierheim Köln-Dellbrück berichtet von einem ganz besonderen Gast, der kürzlich auf der Matte stand.

Tierheim in NRW geht wegen dieses Besuchers das Herz auf

Wenn im Tierheim die Klingel läutet, heißt das selten etwas Gutes. Immer wieder stehen Menschen auf der Matte, die ihre Vierbeiner loswerden wollen. Entweder weil sie mit ihnen überfordert sind, der Besitzer verstorben ist oder sich Halter hohe Tierarztrechnungen nicht leisten können. Im Fall von Efehan (12) war der Grund ein anderer.

„Es sind manchmal die kleinen Dinge, die einen Tag zu etwas Besonderem werden lassen“, erzählt das Tierheim Köln-Dellbrück vom Besuch des Zwölfjährigen. Der hätte nämlich zu gerne selbst einen Hund, vor allem Schäferhunde. Das Problem: Efehan kann wegen einer Allergie keine Haustiere halten. Das sollte den tierlieben Jungen allerdings nicht davon abhalten, dem Tierheim einen Besuch abzustatten, um den Vierbeinern zu helfen.

Großherzige Aktion in NRW-Tierheim

Am Ende war es der alte Rüde Charly, der das Herz des Zwölfjährigen erweichen sollte – und das trotz dessen andauernden Bellens, wie das NRW-Tierheim verriet: „Gleich vor Ort schlossen seine Eltern für ihn eine Patenschaft ab und er versprach, bald wiederzukommen und seinem neuen Freund Futter zu bringen. Wir waren sehr gerührt von diesem netten Besuch.“

Patenschaften bietet das Tierheim Köln-Dellbrück vor allem für die Hunde an, den Vermittlungschancen, etwa aufgrund eines hohen Alters oder krankheitsbedingt, nicht sehr gut stehen. Wer mag, könne für diese Tiere als Pate spenden. „Eine Patenschaft ist bei uns an keine festen Regeln gebunden. Man gibt, was man kann und mag und es gibt keine Laufzeiten.“ Du hast Interesse? Dann melde dich beim Tierheim Köln-Dellbrück an: Sylvia.hemmerling@tierheim-koeln-dellbrueck.de.