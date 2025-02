Tierheim in NRW sprachlos, wer plötzlich vor der Tür steht: „Ihr werdet es nicht glauben“

In den Tierheimen in NRW spielen sich jeden Tag emotionalen Szenen ab. Sei es ein Tier, das einfach ausgesetzt und zurück gelassen wurde oder der Kampf eines Lebewesens gegen eine tückische Krankheit – die Mitarbeiter in den Tierheimen in NRW müssen viele Seelen trösten und Kraft spenden.

Ab und zu ereignet sich aber auch ein Happy End in den Einrichtungen – so wie im Tierheim Köln-Dellbrück. Die Mitarbeiter konnten kaum fassen, welche Lebensretter plötzlich vor ihnen standen.

Tierheim in NRW erlebt große Überraschung

Knapp eine Woche ist es her, da hat das Tierheim in Köln-Dellbrück die Geschichte des „traurigen Tommy“ auf Facebook geteilt. Der schwarze Kater mit den weißen Pfoten hatte tagelang neben seinem toten Besitzer in der Wohnung ausgeharrt, wurde schließlich durch aufmerksame Nachbarn und mit der Hilfe von Feuerwehr und Polizei aus der tragischen Lage befreit.

Im Tierheim Köln-Dellbrück war das Tier dann völlig verstört, hat Probleme, Vertrauen zu den Tierpflegern zu fassen. Doch jetzt soll sich das Blatt für den „traurigen Tommy“ wenden, wie am Sonntag (16. Februar) auf Facebook berichtet wird. „Heute ist ein guter Tag, denn wir haben fantastische Neuigkeiten. Ihr werdet nicht glauben, wer da in dem Transportkorb sitzt: Es ist der traurige Tommy!“, schreiben die Mitarbeiter zu einem Foto des Katers und einer Frau, die fröhlich in die Kamera lächelt. „Der Kater hatte sich, nachdem er in seinem Zuhause viele Tage an der Seite seines verstorbenen Besitzers ausharren musste, völlig aufgegeben. Er wollte mit der ganzen Welt nichts mehr zu tun haben.“ Genau in diesem Moment kamen jedoch Menschen in das Tierheim in Köln, die Tommy nicht seinem Schicksal überlassen möchten.

Tierheim in NRW: „Solche Menschen braucht es“

So erklären die Tierheim-Mitarbeiter weiter: „Und genau in diesem Zustand traf er auf ein nettes Ehepaar, dem er furchtbar leid tat und dem es ganz egal war, dass er im Moment jeden Kontakt verweigerte.“ Sie wollen dem Kater alle Zeit der Welt geben, um seine Vergangenheit zu verarbeiten – um dann „in seinem eigenen Tempo ein neues, schönes Leben“ verbringen zu können.

Nicht nur die Tierheim-Angestellten sind von so viel Tierliebe verzückt, auch in den Kommentaren unter dem Facebook-Beitrag geht es emotional zu. „1000 Dank den lieben Menschen und ich freu mich sehr für Tommy“, „Super Vermittlung! Solche Menschen braucht’s!“, „So wunderbare Nachrichten! Ganz viel Freude zusammen!“, sind nur einige der vielen mitfühlenden Nachrichten.