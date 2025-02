Aldi in NRW: Mitarbeiter schauen in Kiste – dann läuft es ihnen eiskalt den Rücken herunter

Eine Entdeckung in einer Aldi-Filiale in NRW versetzte die Mitarbeiter dieser Tage in Schockstarre. Denn als sie eine Kiste mit Gemüse aus Spanien auspacken wollen, saß da mitten zwischen dem Grün ein ungeahnter Gast.

Dabei soll es sich um einen Mauergecko aus dem Süden gehandelt haben, wie das Tierheim Düsseldorf bei Facebook berichtete. Die Aldi-Mitarbeiter in der NRW-Filiale in Ratingen staunten ob der Entdeckung nicht schlecht.

Aldi in NRW: Mitarbeiter baff!

„Nach der ersten Schrecksekunde reagierten die Mitarbeiter einer Ratinger Discounter-Filiale blitzschnell und geistesgegenwärtig“, so das Tierheim. Besonders gruselig an dem blinden Passagier: ihm fehlte sein Schwanz. Ob das Körperteil bei seiner Reise aus Spanien verloren ging, ist nicht bekannt.

Auf Nachfrage von DER WESTEN beim Tierheim Düsseldorf gab der Chef sogar noch ein weiteres Detail zum irren Aldi-Fund preis: Demnach musste der tierische Trittbrettfahrer sogar von den Mitarbeitern der NRW-Filiale eingefangen werden. Dabei soll die tierische Entdeckung aber gar keine Seltenheit sein.

Spinne, Eidechse und Co. im Gemüse

Denn wie der Tierheim-Leiter offenbarte, kommt es immer mal wieder vor, „dass sich Echsen oder Spinnen vor allem in Gemüselieferungen verstecken“. So soll zuletzt vor etwa zwei bis drei Jahren eine Mauereidechse im spanischen Broccoli von Supermarkt-Mitarbeitern entdeckt worden sein.

Doch was geschah nach dem Aldi-Fund in NRW mit den „2/3 Mauergecko“, wie das Tierheim Düsseldorf titelte? Nachdem die Discounter-Mitarbeiter für den Gecko eine „vorbildliche Erstversorgung“ leisteten, wurde er in die „fachkundigen Hände des Tierrettungsdienstes Schütz zur weiteren Versorgung übergeben“.

