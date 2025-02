Tierheim in NRW: Hund fürchtet sich vor Männern – dahinter steckt ein trauriger Grund

Dieses Schicksal geht ans Herz! Es gibt Halter von Tieren, die schlicht überfordert sind. Oder herzlos. Oder beides. Dann sind die Mitarbeiter der Tierheime da, um die Vierbeiner aufzunehmen, wieder aufzupäppeln und im Idealfall an Menschen zu vermitteln, die Energie und genug Liebe haben, um Hunden und Katzen ein neues Zuhause zu bieten.

Was aber das Tierheim in Köln-Dellbrück erleben musste, treibt Tierfreunden Tränen in die Augen. Auf Facebook macht das Social-Media-Team des Tierheims in NRW auf das traurige Schicksal von „Herzensbrecher“ Valentino aufmerksam. Die Fellnase ist ein besonderes Exemplar – was der Hund durchmachen musste, ist definitiv nichts für schwache Nerven.

Tierheim in NRW: Hund fürchtet sich vor Männern

Im Facebook-Beitrag schreibt das Tierheim in NRW: „Der hübsche Mischling Valentino ist ein Frauenhund, das hat er nun mehrfach deutlich gezeigt. Er hat in seinem Leben schon diverse Stationen durchlaufen. Ursprünglich kommt er aus Rumänien und wurde von einem örtlichen Tierschutzverein nach Deutschland vermittelt.“

So weit, so gut. Doch danach verschlimmerte sich die Situation des Vierbeiners. Das NRW-Tierheim weiter: „Es gab Probleme, er kam daraufhin zu uns, wurde wieder vermittelt, kam leider wieder zurück. Immer wieder stellte sich heraus, dass er etwas gegen Männer zu haben scheint. Auch bei uns selektiert er, zum Beispiel bei Besuchern, wen er mag und wen er nicht mag.“ Valentino also ein reiner Frauenhund?

Inhalt von Facebook anzeigen An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Facebook der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Externer Inhalt Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung

Vierbeiner erlebte wohl Schlimmes

Die Tierpfleger schränken ein, ergänzen: „Eine große Ausnahme macht er bei seinem Gassigänger. Er und Thomas sind ein super Team. Da er ihn aber leider nicht adoptieren kann, suchen wir aufgrund der vergangenen Erfahrungen eher ein Frauchen als ein Herrchen für Valentino.“ Der Mischling sei ein sportlicher Hund, der aber einen erfahrenen Menschen an seiner Seite brauche, der ihm Sicherheit gebe.

Mehr News:

Unter dem Beitrag zeigen sich viele Tierfreunde begeistert von Valentinos Foto und Beschreibung, drücken ihm die Daumen, dass er eine passende Halterin finden möge. Hier einige ausgewählte Kommentare:

„Wirklich ein Herzensbrecher!“

„Oh, er sieht meiner Hündin total ähnlich!“

„Gut von Herzen, alles Gute für den süßen Schatz!“

„Wunderschönes Tier! Viel Glück.“

Bleibt zu wünschen, dass die quirlige Fellnase schon bald das Glück findet…