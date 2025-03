Tierheim in NRW schaut in Kartons – Tierpfleger handeln sofort

Da wurde den Vierbeinern etwas Gutes getan! In NRW gibt es etliche Tierheime, die sich um verwahrloste und heimatlose Hunde, Katzen und Co. kümmern. Mit viel Herzblut und Liebe ist auch das Tierheim Moers seit Jahren eine Anlaufstelle für diese Tiere.

Denn 365 Tage im Jahr werden in diesem Tierheim in NRW Hunde, Katzen und Kleintiere versorgt. Doch die Auffangstelle bekommt auch tatkräftige Unterstützung – und diese geht wirklich an Herz. Denn für die Vierbeiner wird so einiges getan, dass sie sich selbst in ihrem Zuhause auf Zeit wohlfühlen.

Tierheim in NRW: Tolle Sache für Vierbeiner

Denn das Tierheim in Moers kollaboriert seit einiger Zeit mit einer Schule. „Tierschutz vermitteln ist für uns ein wichtiges Thema. Neben unserer Tierschutzjugend sind wir schon seit mehreren Jahren Anlaufstelle für eine Moerser Gesamtschule. Einmal in der Woche sind wir Teil des Schul-AG-Angebotes“, schreibt das nordrhein-westfälische Tierheim via Facebook. Neben Kontakt zu den Tieren und theoretischem Tierschutzwissen gehe es dabei auch immer mal wieder darum, etwas für die Tiere zu machen.

Und dieses Mal stand etwas ganz Besonderes auf dem Plan, wo die Tierpfleger zweimal hinschauen mussten. „In dieser Woche haben die Schüler fleißig „Katzenerlebnishöhlen“ gebastelt. Grundlage waren die für Katzen eh schon magischen Kartons, und natürlich kamen die tollen Ergebnisse nach einer fleißigen Bastelstunde sofort zum Einsatz“, schreibt das Tierheim aus NRW weiter.

Und tatsächlich konnten sich die Werke sehen lassen. Die fleißig gebastelten Kartons wurde dementsprechend auch direkt den Stubentigern zur Verfügung gestellt. „Für die Katzen war das eine spannende Abwechslung und für uns ist es immer wertvoll, wenn gerade Kinder und Jugendliche mehr über die Bedürfnisse unserer Tiere wissen möchten“, schließt das Tierheim Moers seinen Beitrag ab.