Tierheim in NRW hofft auf Weihnachtswunder – SIE hätten es bitter nötig

In einem Tierheim in NRW hofft man so kurz vor Weihnachten noch auf ein echtes Weihnachtswunder. Denn diese zwei Kätzchen hätten es wirklich bitter nötig, weil die beiden schon lange auf ein neues Zuhause warten.

Tierheim in NRW hofft auf Weihnachtswunder

Das Tierheim Moers berichtet, dass ihre „Golden Cats“ Charly und Sofie schon über zehn Monate vergeblich auf ein neues Zuhause warten. Als die beiden charmanten Senioren ins Tierheim Moers kamen, waren sie ausgesprochen unzugänglich. Charly hatte jede Annäherung fauchend abgewehrt haben und Sofie hat sich immer versteckt und jede Kontaktaufnahme weggebrummt.

„Während Charly sich nach und nach auf uns eingelassen hat, blieb Sofie sehr meinungsstabil. Hier heißt es einfach, den längeren Atem haben und nicht zu resignieren, sondern das Kontaktangebot beständig aufrechterhalten. Letztlich hat genau das bei Beiden zum Erfolg geführt – auch wenn der Kontakt zu Sofie noch weiter ausgebaut werden darf“, schreibt das Tierheim.

Tierheim in NRW: Katzen haben sich geöffnet

Charly ist inzwischen ein richtiges Kuschelmonster geworden. Das ist aber auch nötig, weil er täglich eine Schilddrüsentablette nehmen muss. Aber auch Sofie honoriert die Ausdauer und Beständigkeit des Tierheims mittlerweile mit Fingerschlecken und Köpfchen kraulen. Charly braucht Unterstützung bei der Fellpflege und da sollten neue Besitzer auch standhaft und ein bisschen streng sein, weil der Kater bürsten gerne gegen kuscheln eintauscht.

„Wir wissen, dass ein fortgeschrittenes Alter häufig abschreckt wegen der Angst vor einem nahen Abschied und es liegt in der Natur der Dinge, dass die gemeinsame Zeit kürzer ist. Aber wenn man es schafft die Qualität der Beziehung, die Dankbarkeit über das Vertrauen und Achtung vor der Anpassungsfähigkeit über die Zeit zu stellen, dann sind ältere Katzen ein ganz besonderes Geschenk. Sie entschleunigen und geben dem Menschen die Möglichkeit sich auf Wesentliches zu konzentrieren: auf glückliche Momente“, schreibt das Tierheim Moers.

Gerade bei Sofie sollten neue Besitzer viel Geduld und Ruhe mitbringen, aber beide Golden Cats hat sich im Tierheim gezeigt, dass sie Herausforderungen meistern können.

Es wäre ein schönes Weihnachtswunder, wenn Charly und Sofie bald einem eigenen Zuhause einen ganz besonderen Glanz verleihen dürften. Für Fragen und Erstgespräche steht das Tierheim Moers per Telefon zur Verfügung (Mo-Fr 14-17 und Sa 13-16 Uhr).